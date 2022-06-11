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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حالات إغماء .. تفاصيل أزمة تنظيم حفلة أصالة بالكويت

اصالة
اصالة

شهد حفل أصالة، ورحمة رياض، في الكويت سوء تنظيم أدى إلى تأخر صعود أصالة للمسرح ، وانسحابها وعودتها للغناء مرة أخرى. 

بينما اشتكى المتابعون عبر تويتر معبرين عن غضبهم لسوء التنظيم، الذي شهده الحفل، حيث تكدس الجمهور والتفوا حول أصالة في محاولة لالتقاط الصور معها.
 

كما شهد الحفل حالات إغماء بسبب التكدس الشديد للجمهور وتدافعهم.

يذكر أنه بدأت الفنانة أصالة نصري، حفلها الغنائي المقام  على مسرح أرض المعارض في دولة الكويت، وذلك بمشاركة الفنانة العراقية رحمة رياض، وعرضت مقطع فيديو مباشر من حفلتها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام. 

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أصالة تبدأ حفلها على مسرح أرض المعارض في الكويت

كما تحيى المطربة أصالة حفلا غنائيا يوم 16 يونيو المقبل فى قطر، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ألبوم أصالة الجديد 

وكشفت الفنانة أصالة عن موعد طرح ألبومها المصري المقبل، وذلك يوم 1 يوليو، بحسب تصريحاتها على هامش حفلها الأخير بجدة، الذي قدمت فيه العديد من الأغنيات.

كما أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربي مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة روتانا، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري.

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