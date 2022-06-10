عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة تبدأ حفلها على مسرح أرض المعارض في الكويت

أصالة
أصالة

بدأت الفنانة أصالة نصري، حفلها الغنائي المقام الليلة على مسرح أرض المعارض في دولة الكويت، وذلك بمشاركة الفنانة العراقية رحمة رياض، وعرضت مقطع فيديو مباشر من حفلتها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام. 

حفل أصالة

حفلات أصالة في يونيو 

كما تحيى المطربة أصالة حفلا غنائيا يوم 16 يونيو المقبل فى قطر، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

ألبوم أصالة الجديد 

وكشفت الفنانة أصالة عن موعد طرح ألبومها المصري المقبل، وذلك يوم 1 يوليو، بحسب تصريحاتها على هامش حفلها الأخير بجدة، الذي قدمت فيه العديد من الأغنيات.

كما أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربي مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة روتانا، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري.

وقالت أصالة في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.
 

أحدث أعمال أصالة 

وطرحت الفنانة أصالة نصري أحدث أغانيها باللهجة الخليجية، والتي تحمل اسم «تقول تبغاني»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وتطبيق “ديزر” للموسيقى.

 

أغاني أصالة الجديدة  

كما حصدت الفنانة أصالة نصري، 2 مليون و425 ألف مشاهدة خلال ساعات بأحدث أغانيها «أنا دخيل الله» التي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات يوم الجمعة 7 يناير، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” وتطبيق “ديزر” للموسيقى.

أغنية «أنا دخيل الله» لـ أصالة نصري، من كلمات: سعود البابطين، ألحان: الموسيقار د. طلال، توزيع: ميثم علاء الدين، إيقاع: سمير القطان، كمانات: مجد الجريدة، جيتار: روكيت، ناي: وسام خصاف، قانون: حسن فالح، عود: صادق جعفر، كلارنيت: غسان، مكس وماسترينج: جاسم محمد. 

أصالة اصالة نصرى الفنانة اصالة الفنانة أصالة نصري الكويت رحمة رياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

موسيماني: تدريب الأهلي أصابني بارتفاع ضغط الدم

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: الشباب حائر والإرهابيون استعلوا علينا وكأنهم شعب الله المختار

التضامن الاجتماعي تطلق حملة للقضاء على زواج الأطفال|خبراء يحددون 8 أسباب للمشكلة

إستونيا تستدعي سفير روسيا احتجاجا على تصريحات بوتين

على خطى جوني ديب وآمبر هيرد.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بالنصب وتعمد إيذاءه

كرواتيا تفوز على الدنمارك وتعادل فرنسا والنمسا في دوري الأمم الأوروبية

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تفاصيل لحظات ما قبل يوم الحسم في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

معقول أكلنا كل ده؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

فيديو

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ