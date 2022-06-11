أزمة نهائي أفريقيا.. أحمد موسى: الخطيب سجل هاتريك ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تحدث في كافة ملابسات أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا في المؤتمر الصحفي اليوم.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الخطيب عاد لتسجيل الأهداف من جديد وكشف عن كافة الكواليس لأزمة ملعب نهائي أفريقيا ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الخطيب كان يتحدث اليوم في مؤتمر صحفي بكل هدوء، مضيفا:" الأهلي نظم مؤتمرا صحفيا عالميا وقام الخطيب بإيصال كافة الرسائل بمنتهى الشفافية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الخطيب انهارده سجل هاتريك في المؤتمر الصحفي"، مضيفا:" أشكر وزير الشباب والرياضة على ظهوره معنا يوم الأربعاء الماضي للحديث في كافة كواليس أزمة نهائي أفريقيا ".

