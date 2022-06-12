فتح باب تقديم الملخصات للمؤتمر الإفريقي الخامس للبحث في تعليم الكيمياء بمركز الابتكار وريادة الأعمال بعين شمس

تنطلق أعمال المؤتمر الإفريقي الخامس للبحث في تعليم الكيمياء بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ، وذلك تحت إشراف الدكتور فاروق فهمي، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم، جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، والدكتورة نادية قنديل، أستاذ الكيمياء بكلية البنات جامعة عين شمس ورئيس اللجنة العلمية، والدكتورة غادة بسيوني أستاذ الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، وتبدأ فاعليات المؤتمر يوم الأربعاء الموافق السابع من ديسمبر 2022 وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

يناقش المؤتمر عدة محاور أهمها: التعلم ومنهجيات التدريس والتقييم، المناهج الدراسية والبحث والتطوير، تحديات وفرص التعلم الإلكتروني، التعلم عن بعد أثناء وباء كوفيد-19 ... التحديات والفرص، سياسة التعلم والقيادة، الفكر المنظومي لتعلم الكيمياء.

وتعلن جامعة عين شمس عن فتح باب تقديم الملخصات اعتبارًا من 15 يونيو 2022، على أن يكون إخطار القبول في 15 يوليو 2022، وتقديم الأبحاث الكاملة في موعد أقصاه 15 أغسطس 2022، كما يتم إعداد برنامج المؤتمر النهائي في 1 أكتوبر 2022.

للاطلاع على المزيد حول المؤتمر، يمكن الدخول على الرابط التالي: http://acrice.online/index.php

وكان قد ستقبل الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وفدا ألمانيا من جامعة آخن لبحث سبل التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة أخن، وضم الوفد الالمانى عددا من الأساتذة الذين ابدوا تقديرهم لمكانة الجامعة وسعادتهم وحرصهم على مد آواصر التعاون.

يأتى ذلك في إطار اهتمام جامعة عين شمس بفتح أفاق التعاون الدولي مع الجامعات العالمية المتميزة، وتوسيع دائرة التعاون الدولي وإتاحة الفرص لأعضاء هيئة التدريس للإندماج في المجتمع الدولي وتبادل الخبرات مع نظرائهم في تلك الجامعات، حيث أقامت الجامعة اليوم تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالتعاون مع قطاع التعاون الدولي بالجامعة برئاسة الأستاذة الدكتورة شهيرة موسى سمنارا دوليا بالتعاون مع جامعة آخن تحت عنوان: الحوار بين الشرق والغرب وفرص التلاقي".

وقد صرح أ.د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن هذا السمنار يأتي في إطار جهود الجامعة المكثفة للانفتاح على كافة الثقافات ومد آواصر التعاون العلمي مع الجامعات الدولية، حيث إن جامعة آخن هي واحدة من الجامعات الأكثر تميزا في ألمانيا؛ كما أنه يعد فرصة لتوفير فرص الاندماج بين علماء الجامعة ونظرائهم من جامعة آخن.

وقد أضافت أ.د. شهيرة سمير أن الوفد الألماني يتكون من سبعة عشر أستاذا وباحثا من طلاب الدراسات العليا بجامعة آخن، ممن حرصوا على زيارة الجامعة بصفة خاصة للتعرف عليها والاستفادة من خبرات الأساتذة بجامعتنا. وقد تم الاتفاق على استمرار التشاور فى المرحلة القادمة على صعيد الجامعتين لتحديد أطر التعاون، تمهيدا لتوقيع اتفاقية تعاون بين الجامعتين.

واحتوي برنامج السمنار على أربعة أوراق علمية قدمها الأستاذ الدكتور هارالد سويرمان، أستاذ التاريخ بجامعة آخن، والدكتور كورنيليس هولسمان أستاذ علم الاجتماع بهولندا، والأستاذ الدكتور طارق منصور الأستاذ بجامعة عين شمس، والدكتور سامر قنديل بكلية الآداب، حيث دارت الأوراق حول أهمية الحوار الحضاري بين الشرق والغرب ودوره في تصحيح المفاهيم الخاطئة عند الغرب عن العرب، وكذلك صورة الإسلام في أوروبا فى كتابات المؤرخين الغربيين، والفتح العربي لمصر وأهميته في ترسيخ العلاقات الإنسانية بين العرب والمصريين عبر التاريخ.

وقد حضر السمنار ا.د. شيرين مظلوم وكيل كلية الآداب للدراسات العليا،و ا.د. نهى سالم رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الاثار، و لفيف من الأساتذة وطلاب الدراسات العليا من كليات الآداب والالسن والتربية.