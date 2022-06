أخبار التعليم |تنظيم النسخة الثانية لمؤتمر العلوم المفتوحة في الجنوب.. فتح باب تقديم الملخصات للمؤتمر الإفريقي الخامس للبحث في تعليم الكيمياء

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

اليوم … جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن امن المعلومات

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

البحث العلمي تعلن تنظيم النسخة الثانية لمؤتمر “العلوم المفتوحة في الجنوب”.. تفاصيل

­­­­­­­­­­­­­اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية و شبكة أكاديميات العلوم الأفريقية NASAC تنظم أكاديمية العلوم والفنون والآداب النسخة الثانية لمؤتمر “العلوم المفتوحة في الجنوب” المزمع عقده خلال الفترة من 25 وحتى 27 أكتوبر 2022‏‏ ‏ كوتونو بين محور هذا العام ‏‏”‏‏إدارة البيانات البحثية وانفتاحها: بانوراما وآفاق في أفريقيا‏‏””Management and openness of research data : panorama and perspectives in Africa”

اداب حلوان تطلق دورات باللغة الفرنسية للطلاب خلال اجازة نهاية العام

تعلن جامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وتقام تلك الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الاداب بجامعة حلوان .



سياسة و اقتصاد القاهرة : الفصل الدراسى الصيفى ليس اجبارى على الطلاب

أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة و الاقتصاد جامعة القاهرة ، عن شكل الفصل الدراسى الصيفى بالكلية .

تعرف علي المرحلة النهائية من فعاليات مسابقة نفذ فكرتك بجامعة عين شمس

اعلن مركز الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة عين شمس عن آخر مرحلة من مسابقة نفذ فكرتك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ حيث تأهل للمرحلة النهائية ١٠ فرق. من المسابقتين واللذين قدموا مجموعة من الأفكار الواعده، شاركوا في بنائها وتطويرها على مدار المسابقة .



فتح باب تقديم الملخصات للمؤتمر الإفريقي الخامس للبحث في تعليم الكيمياء بمركز الابتكار وريادة الأعمال بعين شمس

تنطلق أعمال المؤتمر الإفريقي الخامس للبحث في تعليم الكيمياء بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ، وذلك تحت إشراف الدكتور فاروق فهمي، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم، جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، والدكتورة نادية قنديل، أستاذ الكيمياء بكلية البنات جامعة عين شمس ورئيس اللجنة العلمية، والدكتورة غادة بسيوني أستاذ الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، وتبدأ فاعليات المؤتمر يوم الأربعاء الموافق السابع من ديسمبر 2022 وتستمر لمدة ثلاثة أيام.