عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن تنظيم النسخة الثانية لمؤتمر العلوم المفتوحة في الجنوب.. تفاصيل

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية و شبكة أكاديميات العلوم الأفريقية NASAC تنظم أكاديمية العلوم والفنون والآداب النسخة الثانية لمؤتمر “العلوم المفتوحة في الجنوب” المزمع عقده  خلال  الفترة من 25 وحتى 27 أكتوبر 2022‏‏ ‏ كوتونو بين محور هذا العام ‏‏”‏‏إدارة البيانات البحثية وانفتاحها: بانوراما وآفاق في أفريقيا‏‏””Management and openness of research data : panorama and perspectives in Africa”

وأوضحت أنه تركز الدعوة على إدارة وانفتاح بيانات البحث والبروتوكولات و الخوارزميات ورموز الكمبيوتر فى فريقيا لا سيما فى الدول الناطقة بالفرنسية، يهدف المؤتمر إلى وضع لمحة عامة عن ديناميات العمل واقتراح أماكن للتبادل (المؤتمرات، وحلقات العمل العملية، وعروض الملصقات) من أجل تقاسم الممارسات الجيدة وتعزيزها.‏‏ ‏

للمزيد:
http://www.asrt.sci.eg/international-grants/conf/

وكانت قد عقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار إهتمام الحكومة المصرية بتطوير إستراتيجية الحركية الكهربائية  للقضاء على بعض العوائق الأكثر شيوعًا ولنشر الحركية الكهربائية وخلق سياسات لتحفيز استخدام السيارات الكهربائية، عن قيام مجلس بحوث الكهرباء والطاقة بقطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمى بعقد ورشة عمل لدراسة ” مستقبل السيارات الكهربائية والتشريعات التى تساعد على انتشارها” وذلك امس السبت الموافق  11 /6 /2022 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بفندق رمسيس هيلتون لعرض  نتائج ومخرجات الدراسة .

وأوضحت أنه سيتم مناقشة العديد من الموضوعات من خلال ورشة العمل لتتناول ما سعت إليه الدراسة فى وضع خطة لنشر الحركية الكهربائية في محاولة للحد من الانبعاثات، والحد من الاعتماد على واردات الوقود وانشاء سياسات لتحفيز استخدام السيارات الكهربائية ، لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/electric-cars/

وكانت قد أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أسماء الفائزين في الموسم الثاني لمسابقة الصور العلمية، والتي فاز بها 19 متسابقاً في أربعة مجالات هي: الحياة البرية والطبيعية، وعلوم الفلك والفضاء، والصور المجهرية، والصور العامة (الهندسية والمعمارية). وجميع الأسماء معلنه علي الموقع الرسمي للأكاديمية www.asrt.sci.eg .

txt

الشراكات الدولية.. خبراء التعليم : لها دور إيجابي في تحقيق الريادة العالمية للجامعات... مدخل رئيسي لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة .. تساعد على تعزيز جودة البحث العلمي ودعم الشباب المبدعين

وأوضح أن الفائزين بالمراكز الأولي في مجال الحياه البرية والطبيعية هم دعاء بلال، رمضان منير عواد، فاطمة إسماعيل أحمد، محمد محمود إسماعيل، وسمر كمال الدين، أما الفائزين في مجال علوم الفلك والفضاء وائل عمر محمود، ومحمد أحمد عبد الله، كما فاز في مجال الصور المجهرية أحمد رمضان عبد الرحيم، ورمضان منير عواد، وفي مجال الصور العامة (الهندسية والمعمارية) فاز ياسر محمد علاء الدين مبارك، آية سمير سالم، وسمر كمال الدين فرج، أحمد رزق حسين، وستيفن أمجد وقام بالتحكيم لجنة متخصصة من أساتذة الفوتوغرافيا في كليات الفنون والعلماء المعنيين بالكتابة العلمية، وكانت لجنة التحكيم تبحث عن صور علمية وتراثية وطبيعية مبدعة ومعبرة وذات جودة استثنائية ومن زوايا فريدة، وستمنح الأكاديمية جوائز رمزية للفائزين الأوائل من كل مجال ومكافأت مالية رمزية بحوالى 150 ألف جنيه.
 
وأوضح صقر في تصريح له أن المعنى والرسالة والهدف أعمق بكثير من مجرد مكافأة مالية، حيث أن هذه المسابقة تأتي في إطار جهود الأكاديمية لنشر الثقافة العلمية والتصوير العلمى المحترف بين فئات المجتمع. حيث يمثل التصوير الفوتوغرافي أداة قوية في التقاط الظواهر العلمية والحياة البرية فى دعم التواصل العلمى ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومن غير المعقول أن نستخدم صور محمية بحقوق مؤلف من على الانترنت فى كل محاضراتنا وتقاريرينا وعروضنا المرئية وحتى صفحات مواقع الأنترنت الخاصة بمؤساستنا، منتهكين حقوق الملكية ونحن المسؤولين عن حمايتها، وحتى إذا قمنا بشراء حقوق هذه الصور من بعض المواقع المعروفة فإننا نحافظ على حقوق الملكية ولكننا نساعد فى طمس الهوية المصرية، ومن المعلوم أن كل تفريط فى الهوية حتماً سيتبعه، ولو بعد حين، تفريط فى التاريخ وكل تفريط فى التاريخ سيتبعه حتماً تفريط فى الجغرافيا وهذا ما نخشاه.
 

أكاديمية البحث العلمي الحكومة المصرية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

بنتيجة 3-0.. الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش

علاج للسرطان.. جمال شعبان يزف أحلى خبر للعالم في 2022

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

موضوعات متعلقة

عبدالغفار يكرم طالبات الجامعة الأمريكية لتطويرهن خرسانة ذاتية الإنارة تضيء الطرق ليلاً

التعليم العالي في أسبوع.. زيادة عدد المستشفيات من 89 إلى 120 لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين.. تقديم 2702 منحة دراسية لدول إفريقيا.. وتدريب 2300 من شباب القارة.. تعيين قيادات جديدة بالجامعات الحكومية

بني سويف التكنولوجية تُنظم مؤتمرًا دوليًا للتعليم العالي مع الجامعة الكورية.. صور

مستقبل السيارات الكهربائية.. ورشة عمل بأكاديمية البحث العلمي .. غدا

ورشة بمركز بحوث الفلزات تتناول فكرة عن تحويل الكمامات إلى مواد كيميائية

التعليم العالي: تقديم 2702 منحة لدول إفريقيا وتدريب 2300 من شباب القارة

منتديات علمية واتفاقيات تعاون.. حصاد أداء جامعة الجلالة خلال الفترة من (2020 – 2022)

البحث العلمي تعلن تنظيم أكاديمية الفنون النسخة الثانية للعلوم المفتوحة في الجنوب

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 12-6-2022

بريطاني يضحي بحياته لإنقاذ طفلين من الغرق

نيكول سابا تكشف تفاصيل خلافها مع إليسا.. فيديو

نيكول سابا تكشف حقيقة ارتباطها بالفنان ياسر جلال في بداية مشوارها الفني

بسبب تهديدات الجارة الشمالية.. وزير خارجية كوريا الجنوبية يطير إلى أمريكا

عاصم خليفة: محمد الشوربجي تلقى عروض رعاية مختلفة ولم يترك الجنسية المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

فيديو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

شلل في الوجه.. مرض خطير يهاجم جاستن بيبر ويجبره على إلغاء حفلاته

الأهلي نادي كبير وما حدث غير عادل.. الخطيب يكشف كواليس مباراة نهائي إفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ