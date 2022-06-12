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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبا عن أمن المعلومات

امن البيانات
امن البيانات

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه البرامج  التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

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و يتم متابعة موعد البرامج  و موعد اغلاق التسجيل و الاسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

واكد المركز الي انه يتم نشر تفاصيل كافة الدورات التدريبية  في بداية الشهر و تشمل خطة كاملة للتدريب تستمر لمدة شهر كامل.

ومن هذه الدورات يطلق المركز لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة اليوم  أمن البيانات والشبكات فى تمام الساعة الخامسة .

جدير بالذكر أن أعمال الامتحانات قد انطلقت في ١٢ كلية وهم التجارة وإدارة الأعمال، الحقوق عربي وانجليزي، التربية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، المعهد الفني للتمريض، الهندسة بحلوان، الهندسة بالمطرية، الفنون الجميلة، التربية الفنية،السياحة والفنادق، التربية الموسيقية، والفنون التطبيقية، على أن يكون آخر أيام الامتحانات بجامعة حلوان هو ٦ يوليو المقبل.

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ويأتي جدول امتحانات الكليات بجامعة حلوان كالآتي:

الفنون الجميلة بدأت ٢١ مايو، وتنتهي ١٣ يونيو. 
والتربية الفنية بدأت ٢٢ مايو، وتنتهي ٢١ يونيو.
الهندسة بحلوان بدأت ٢٢ مايو، وتنتهي ٩ يونيو.
التربية الموسيقية بدأت ٢٤ مايو، وتنتهي ٥ يوليو.  
التربية بدأت ٢٥ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو.
المعهد الفني للتمريض بدأ ٢٨ مايو، وينتهي ٢٨ يونيو.
الحقوق انجليزي بدأت٢٨ مايو، وتنتهي٢ يوليو.
كلية الحقوق بدأت يوم ٢٩ مايو وتنتهي ٦ يوليو. 
الحاسبات والذكاء الاصطناعي بدأت ٢٩ مايو، وتنتهي ١٢ يونيو 
الفنون التطبيقية بدأت ٣٠ مايو، وتنتهي ٢٣ يونيو.
السياحة والفنادق بدأت ٣٠ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو.
الهندسة بالمطرية بدأت ٣١ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو. 
كلية التجارة وإدارة الأعمال بدأت يوم ٣١ مايو ، وتنتهي ١ يوليو.
الآداب تبدأ ٢ يونيو، وتنتهي ٤ يوليو.
التمريض تبدأ ٤ يونيو، وتنتهي ٢ يوليو 
العلوم تبدأ ٥ يونيو، وتنتهي ٢٩ يونيو، 
الصيدلة تبدأ ٥ يونيو ، وتنتهي ٢٩ يونيو.
الخدمة الاجتماعية تبدأ ٦ يونيو، وتنتهي٢٣ يونيو. 

جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس بالجامعة البرامج التدريبية تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس Jobs Education

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