شاهد.. أحلام الشامسي بإطلالة مرحة من إيطاليا برفقة زوجها

نشرت الفنانة أحلام الشامسي فيديو قصيرا لها من ميلان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت أحلامن من مدينة ميلان بإيطاليا،وكتبت معلقة من خلال الفيديو:"من ميلانوااااااااا غراسيس #ايطاليا مع الحب".

يذكر أن الفنانة أحلام هنأت أبنها بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وعلقت أحلام قائلة: " كل عام وانت نور عيوني كل عام وانت حبيبي وصديقي وولدي والسند وجعل ايامك كلها فرح وصحه وخير حبيبي فاهد ١٢/٥/٢٠٠٤ هو يوم ولادتك يوم شكرت ربي وطول العمر الشكر لله على نعمه اسمها فاهد ولدي واغلى اسم ينقال لي بصوتك اميييييييييييييي #احبك يمه وجعلني اشوفك في اعلى المناصب ربي يحميك ويحرسك بعينه اللي لاتسهى ولا تنام لي ولأبوك وخواتك وجعلنا نذوق برك يا بعد روحي يمه فاهد ".