ميدو يتوعد مجاهد وأبوريدة: سأكشف فسادكم.. وعودتكم مرفوضة|فيديو

توعد أحمد حسام ميدو، هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، وكذلك أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري السابق.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "على مدار الـ15 عاما، كان هناك مخالفات بالجملة من جانب اتحاد الكرة المصري، وكان هناك مُجاملات بالجملة، البعض كان يحصل على أموال دون عمل والعكس صحيح"

وأضاف: "اللجان المعينة لإدارة اتحاد الكرة المصري هي من وصلت لفيفا أن مصر غير قادرة على إدارة الكرة المصرية باحترافية والسبب مجاهد وهاني أبوريدة وحاشيته، وأتوعد مجاهد وأبوريدة بكشف فسادهما حتى لو كان الثمن إغلاق برنامجي"

وختم حديثه قائلا: "لا أدافع عن اتحاد الكرة الحالي، ولديهم أخطاء ولكن فكرة أن يعود مجاهد وكذلك أبوريدة لإدارة الكرة المصرية سعيا لخرابها غير مقبولة".