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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مرأة

مثل الحلوانى.. طريقة تحضير البسبوسة

صدى البلد

قدم الشيف أسامة السيد  عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  طريقة عمل البسبوسة ..

طريقة عمل البسبوسة..

المكوّنات..

سميد – 500 جرام

سمن – نصف كوب

حليب سائل - كوب

سكر – كوب

جوز الهند مبشور – 4 ملاعق كبيرة

قطر – كوب ونصف

طحينة – ملعقتان كبيرتان

فول سوداني نيء – بحسب الحاجة

طريقة العمل..

1- في وعاء، ضعي السميد والسمن وافركي بواسطة يديك المكونات حتى تتجانس ويتشرب السميد السمن تماماً.

2- في وعاء اخر، أخلطي الحليب، السكر، جوز الهند وملعقتين كبيرتين من القطر.

3- أسكبي الخليط فوق السميد وأخلطي المكونات حتى تتجانس.

4- افردي العجينة بشكل متساو في صينية فرن مدهونة بالطحينة ثم قطعيها قبل إدخالها الى الفرن.

5- وزّعي الفول السوداني على وجه البسبوسة.

6- أدخلي الصينية الى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج وتتحمر.

7- ارفعي الصينية من الفرن واسقيها بالقطر الساخن واتركيها حتى تبرد قبل تقديمها على سفرتك.

مثل الحلوانى جوز الهند طريقة عمل البسبوسة عمل البسبوسة

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