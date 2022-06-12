عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الجغرافيا

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية

يواصل اليوم الأحد ، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي، امتحانات نهاية العام الجاري 2021-2022.

ويؤدي ، طلاب القسم الأدبي الامتحان اليوم في مادة الجغرافيا للمبصرين، وتبدأ لجان الامتحانات في تمام التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا.

ويؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، بمعاهد البعوث الإسلامية، الامتحان في مادة التوحيد.

كما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالبعوث الإسلامية، الامتحان في مادة أصول الدين "ورقة أولى" والتفسير والحديث.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المؤدين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.

طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي أمتحانات نهاية العام مادة الجغرافيا البعوث الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

علاج للسرطان.. جمال شعبان يزف أحلى خبر للعالم في 2022

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

ترشيحاتنا

حسين لبيب: حاولنا الإبقاء على أنس أسامة في الزمالك.. ورغبته حسمت الأمر

اليوم.. مركز الأزهر العالمي يفتتح برنامج تأهيل المقبلين على الزواج

اليوم.. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الجغرافيا

موسيماني: المغرب سيغزو أفريقيا كرويا لفترة طويلة

علي جمعة: فيل أبرهة اسمه «محمود» وقائده كان متسولا في مكة

فتح الله: الجميع يتحمل مسئولية هزيمة إثيوبيا.. ومستقبل إيهاب جلال ليس مرتبطًا بمباراة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

فيديو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

شلل في الوجه.. مرض خطير يهاجم جاستن بيبر ويجبره على إلغاء حفلاته

الأهلي نادي كبير وما حدث غير عادل.. الخطيب يكشف كواليس مباراة نهائي إفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ