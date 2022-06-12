اليوم.. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الجغرافيا

يواصل اليوم الأحد ، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي، امتحانات نهاية العام الجاري 2021-2022.

ويؤدي ، طلاب القسم الأدبي الامتحان اليوم في مادة الجغرافيا للمبصرين، وتبدأ لجان الامتحانات في تمام التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا.

ويؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، بمعاهد البعوث الإسلامية، الامتحان في مادة التوحيد.

كما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالبعوث الإسلامية، الامتحان في مادة أصول الدين "ورقة أولى" والتفسير والحديث.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المؤدين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.