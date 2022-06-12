عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. مركز الأزهر العالمي يفتتح برنامج تأهيل المقبلين على الزواج

الزواج
الزواج

يفتتح الأزهر الشريف، اليوم الأحد، برنامج "التوعية الأسرية والمجتمعية"، والذي يعقده مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمقره في مشيخة الأزهر الشريف، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

ويتضمن برنامج التوعية الأسرية، عددًا من الدورات التدريبية المجَّانية لتأهيل وتدريب المقبلين على الزواج ، حيث تتضمن الدورة عشر محاضرات بواقع  محاضرتين في اليوم، يحاضر فيها نخبة من المحاضرين المتخصصين الشرعيين والنفسيين.

وتهدف الدورات إلى التعرف على المفاهيم الدينية، والمجتمعية، واكتساب مهارات التعامل بين الزوجين، وضوابط العلاقات الأسرية، كما تراعي محاورها الأبعاد الدينية والنفسية والاجتماعية والطبية.
 

ومن أهم المحاور التي تتضمنها دورات تأهيل المقبلين على الزواج: كيفية اختيار الإنسان لشريك حياته، وأهم ضوابط الخطبة، وأحكامها، وبيان الهدف من تكوين الأسرة دينيًّا ومجتمعيًّا، والتعرف على فقه الزواج في الإسلام، فضلا عن التعرف على أسس السعادة  الزوجية، وأسس التربية الصالحة للأولاد، وفى نهاية الدورة يتسلم المتدربون شهادات حضور معتمدة من الأزهر الشريف.

وأتاح المركز لراغبي الحضور واجتياز دورات تأهيل المقبلين على الزواج التسجيل عبر الاتصال على هاتف رقم: 19906، أو من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

جدير بالذكر أن دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي ينفذها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تنعقد فعالياتها بشكل دوري في مقره بمشيخة الأزهر الشريف ومقرات تابعة للأزهر الشريف بجميع محافظات الجمهورية.

الازهر الشريف التوعية الأسرية والمجتمعية مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تدريب المقبلين على الزواج المفاهيم الدينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

علاج للسرطان.. جمال شعبان يزف أحلى خبر للعالم في 2022

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

ترشيحاتنا

حسين لبيب: حاولنا الإبقاء على أنس أسامة في الزمالك.. ورغبته حسمت الأمر

اليوم.. مركز الأزهر العالمي يفتتح برنامج تأهيل المقبلين على الزواج

اليوم.. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الجغرافيا

موسيماني: المغرب سيغزو أفريقيا كرويا لفترة طويلة

علي جمعة: فيل أبرهة اسمه «محمود» وقائده كان متسولا في مكة

فتح الله: الجميع يتحمل مسئولية هزيمة إثيوبيا.. ومستقبل إيهاب جلال ليس مرتبطًا بمباراة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

فيديو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

شلل في الوجه.. مرض خطير يهاجم جاستن بيبر ويجبره على إلغاء حفلاته

الأهلي نادي كبير وما حدث غير عادل.. الخطيب يكشف كواليس مباراة نهائي إفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ