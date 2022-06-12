نيكول سابا تكشف تفاصيل خلافها مع إليسا.. فيديو

وقالت نيكول سابا خلال استضافتها ببرنامج كتاب الشهرة، عبر قناة الجديد: ما كنت أقصد بالتغريدة دي أي شيء، ولا الهاشتاج بيدل على شيء، وأنا حرة أقول اللي عايزاه على صفحتي طالما مش بسب ولا بجرح حد، ومفيش خلاف مع إليسا.

أما عن اعتزال الفنان أدهم النابلسي عن الغناء، علقت نيكول سابا، قائلةً: بحترم اعتزال أدهم النابلسي، لو ده اللي بيخلقله السلام فهو حر، هو مثلًا عايز الصفاء والعالم التاني، ليه لأ، دي حياتنا.



حذف كليب نيكول سابا :



يذكر أن كشفت الفنانة نيكول سابا عن الأسباب الحقيقية لحذف كليبها الجديد "سمك القرش" من القناة الرسمية لها على موقع الفيديوهات يوتيوب بعد ساعات من إطلاقها رسميا، مؤكدة وجود مشكلة بسيطة فقط تعمل على حلها.

وعلقت نيكول على حذف الأغنية عبر حساباتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت، "أنا ما حذفت كليبي الجديد سمك القرش.. صار فيه مشكلة صغيرة عم نحلّها.. وإن شاء الله ساعة وبيرجع بصير موجود عاليوتيوب..‏ الحمد لله العيون من أولّها مبلّشة بس خير كل شي بينحلّ والصبر جميل"