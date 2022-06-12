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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى ظل انتشار الأمراض النفسية.. إزاي تخرج من الاكتئاب فى خطوات بسيطة

الاكتئاب
الاكتئاب

قال الدكتور سلمان أمام استشارى الطب النفسي وعلاج الإدمان، إن الاكتئاب برتبط بانخفاض مستويات السيروتونين (بالإضافة إلى انخفاض مستويات الدوبامين والنورادرينالين ومواد كيميائية أخرى في الدماغ)، تعمل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية عن طريق منع دمك من امتصاص بعض السيروتونين من دماغك. هذا يترك مستوى أعلى من السيروتونين في الدماغ ، ويمكن أن تساعد زيادة السيروتونين في تخفيف الاكتئاب.
 

يمكن أن يدفعك الاكتئاب إلى الاستسلام للتعب. قد تشعر أنها أقوى من المشاعر السعيدة.

وأوضح من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد، أن على الشخص محاولة التراجع وفعل شيئًا يحبه  والاجتماعيات وعدم العزلة. 
يمكن أن توفر هذه الأنشطة تحسينات طفيفة في المزاج والطاقة ، مما قد يساعدك في التغلب على الأعراض.

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كيف تحمي نفسك من الوقوع في الاكتئاب :

 

ومن جانبة قال الدكتور مصطفى أبو العزائم من خلال منشور له على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الانتباه لما تري وتسمع ( مثلما تهتم لما يدخل جسدك من طعام وشراب نظيف و ما يدخل الي انفك من روائح ذاكيه ) يجب عليك ايضاً الانتباه لما يدخل عقلك الباطن من افكار ومعتقدات ، اي لا تدخل من خلال عقلك الواعي الا الايجابيات ، وعليك ايضا الاهتمام بطريقه تحدثك مع نفسك فلا تتكلم ابدا بصيغه النفي لان عقل الانسان الباطن لا يترجم ادوات النفي بشكل صحيح مثلاً ( لا تقل لنفسك انا لن احزن مره اخري ، بل قل سأبقي سعيداً مهما حدث ) .

واكد انه عندما  تقابلك امور سلبيه في الحياه وهذا ما يحدث معنا بأستمرار عليك ان تبحث عن عكسها الايجابي حولك في الحياه  .

ونصح بعدم مقارنة نفسك بأحد ممن حولك ممن تظن انهم اسعد منك او اكثر استقراراً  فأنت لا تعلم حقيقه الأمر ولا تري الصورة مكتملة .

انت تستطيع ان توقف الأفكار السلبيه بمجرد دخولها الي عقلك الواعي قبل ان تنتقل الي عقلك الاواعي وترفضها فتقع في الاكتئاب عن طريق هذا ( التمرين ) :

عندما يحدث لك موقف او تواجه كلام تظن انه مؤذي وسلبي عليك ان تنتبه الي نفسك وتوقف عمليه التفكير بسرعه قبل تنجرف وراء الافكار السلبيه وتحدث نفسك مفسرا هذا الموقف خمس تفسيرات ( تفسيرين ايجابين وتفسيرين محايدين وتفسيرك السبي الذي ظننته ) ثم تحدث نفسك قائلا لماذا اخترت التفسير السلبي رغم اني لا اعرف الحقيقه المؤكده ، بهذه الطريقه انت تسمح لمشاعرك ان تخرج بوضوح و تتقبلها و تتناقش معها فتتجنب الأفكار السلبيه و تؤكد الافكار الايجابيه للمواقف وبهذا تتجنب تراكم المشاعر السلبيه الذي يؤدي الي الاكتئاب و عدم السعاده و اضطراب المشاعر .

و اخيراً عليك ان تعرف ان مشاعرك بيدك تستطيع التحكم بها ولكنها تحتاج الي ترويض لتصل للسعاده والاستقرا النفسي وتحمي نفسك من الوقوع في الاكتئاب، كما يمكنك اللجوء للطبيب المختص واخذ بعض العقاقير الموصوفة من قبل الطبيب لعلاج الاكتئاب.

الطب النفسي التواصل الاجتماعي علاج الإدمان الإكتئاب مواقع التواصل بطريق انتشار الامراض علاج الاكتئاب ​​​​​​​health

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