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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فتح مراكز الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات التشريعية في فرنسا

علم فرنسا
علم فرنسا

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في فرنسا عند الساعة الثامنة، للتصويت في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية.

ويتوجه الفرنسيون إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للبلاد بعد أسابيع فقط من إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون لفترة رئاسة ثانية.

ويحق لنحو 48.7 مليون ناخب مسجل الإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشحين على 577 مقعدا في الجمعية الوطنية.

وبالنسبة لماكرون وأنصاره من الوسط الفرنسي فيسعون إلى الحصول على أغلبية برلمانية مرة أخرى، وإلا سيضطر الرئيس الفرنسي إلى تشكيل حكومة من سياسيين ينتمون إلى معسكرات أخرى وسيكون رئيس الوزراء المقبل أيضا من هذه المعسكرات.

وفي هذه الحالة سيكون لرئيس الوزراء موقع أكثر أهمية في الدولة.

ويأمل التحالف اليساري على وجه الخصوص والمكون من حزب اليسار والاشتراكيين والخضر والشيوعيين ، بقيادة السياسي اليساري جان لوك ميلينشون في الحصول على المزيد من المقاعد في البرلمان.

فرنسا إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي ماكرون انتخاب برلمان جديد

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