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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيسنجر: أمريكا باتت منقسمة أكثر مما كانت عليه في حرب فيتنام

كيسنجر
كيسنجر

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، إن أمريكا باتت منقسمة اليوم أكثر مما كانت عليه خلال حرب فيتنام.

وردا على سؤال لصحيفة "التايمز" البريطانية، قال كيسنجر: "نعم ، أمريكا باتت منقسمة اليوم أكثر مما كانت عليه في حرب فيتنام بما لا يقارن".

وقال كيسنجر أنه في أوائل السبعينيات، كان التعاون بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة لا يزال ممكنا، وكانت "المصلحة الوطنية" مفهوما "له معنى" ولم تكن بحد ذاتها موضوعا للنقاش.

وأوضح كيسنجر أن كل إدارة في الولايات المتحدة تواجه اليوم عداء مستمرا من المعارضة المبنية على أسس مختلفة.

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ووفقا لكيسنجر، فإن توقع أمريكا أن تصبح الصين القوة المهيمنة هو استراتيجية لم تعد معقولة.

وأضاف أنه لا يعتقد أن الهيمنة على العالم هي مفهوم صيني، لكنه يعتقد أن الصين يمكن أن تصبح قوية للغاية.

وشدد على أن ذلك ليس في مصلحة الولايات المتحدة.

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