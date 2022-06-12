عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حققوا ميداليات متنوعة في لعبة الجودو

تعليم مطروح : استمرار تألق الطلاب في المنافسات الرياضية على مستوى الجمهورية

مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح

اكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  أن طلاب تعليم مطروح يواصلون مشاركتهم الإيجابية في العديد من البطولات والمحافل الرياضية التي يتم تنظيمها علي مستوي الجمهورية .

نائب محافظ مطروح يتفقد مركز صناعة السجاد والمشغولات اليدوية بسيوة

محافظ مطروح: الموتمرات الطبية تعمل على تبادل الخبرات

زائرات صحية وتأمين التيار الكهربائي.. استعدادات مطروح لامتحانات الثانوية العامة

وأعلن وكيل الوزارة فوز 4 طلاب من مدارس المحافظة بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في لعبة الجودو خلال منافسات بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت ١٤ سنة والتي جرت منافساتها بملاعب استاد القاهرة الدولي ضمن مشروع البطل الأوليمبي تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة واتحاد اللعبة  .
واوضح أن الطالب محمد محمد خميس بالصف السادس الابتدائي في مجمع الصفتي حقق المركز الاول والميدالية الذهبية في البطولة بينما حصل عبدالرحمن احمد المحمدي بمدرسة عبدالله أبو رسوة الابتدائية على المركز الثاني والميدالية الفضية و حقق إبراهيم فتحي إبراهيم بمدرسة أبو رسوة كذلك المركز الثالث والميدالية البرونزية بينما  حصد الطالب عمر علي عمر رمضان بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الشهيد سامح طارق مباشر الاعدادية بنين  المركز الثالث والميدالية البرونزية وذلك تحت إشراف كابتن أسامة بدر معلم التربية الرياضية بمدرسة أبو رسوة ومدرب لعبة الجودو  

وأعرب شحاتة عن اعتزاز تعليم مطروح بتشريف الطلاب للمحافظة ورفع إسمها في المحافل الرياضية المحلية وتحليهم بالقيم والأخلاق الحميدة أثناء المنافسات .

وأهدي وكيل الوزارة التميز الرياضي للطلاب للواء خالد شعيب قائد الأقليم تقديراً لدعمه المتواصل والمؤثر لتعليم مطروح مؤكداً أنه جاء تتويجًا لجهود فريق عمل متعاون ومجتهد متمنياً مزيدًا من النجاح والتقدم لجميع أبناء المحافظة المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.

 

مطروح اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأحد

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

بنتيجة 3-0.. الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش

ترشيحاتنا

تخصصت في النصب على المواطنين بالقاهرة.. عصابة تواجه عقوبة الحبس 7 سنوات

المالية ترفع اقتراضها من البنوك بمعدل 2.5 مليار جنيه في أسبوع

اصطدام أتوبيس سياحي بجبل بمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء وإصابة 24 راكبا.. تفاصيل

بسبب الحصار الروسي.. الرئيس الأوكراني: العالم سيواجه مجاعة

الري: مشروع التكيف مع التغيرات المناخية يستهدف حماية ٦٩ كيلو متر في المحافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 12-6-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

فيديو

عبدالمجيد عبدالله يحيي حفلا فى السعودية .. 24 يونيو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

شلل في الوجه.. مرض خطير يهاجم جاستن بيبر ويجبره على إلغاء حفلاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ