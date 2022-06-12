تعليم مطروح : استمرار تألق الطلاب في المنافسات الرياضية على مستوى الجمهورية

حققوا ميداليات متنوعة في لعبة الجودو

اكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن طلاب تعليم مطروح يواصلون مشاركتهم الإيجابية في العديد من البطولات والمحافل الرياضية التي يتم تنظيمها علي مستوي الجمهورية .

وأعلن وكيل الوزارة فوز 4 طلاب من مدارس المحافظة بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في لعبة الجودو خلال منافسات بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت ١٤ سنة والتي جرت منافساتها بملاعب استاد القاهرة الدولي ضمن مشروع البطل الأوليمبي تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة واتحاد اللعبة .

واوضح أن الطالب محمد محمد خميس بالصف السادس الابتدائي في مجمع الصفتي حقق المركز الاول والميدالية الذهبية في البطولة بينما حصل عبدالرحمن احمد المحمدي بمدرسة عبدالله أبو رسوة الابتدائية على المركز الثاني والميدالية الفضية و حقق إبراهيم فتحي إبراهيم بمدرسة أبو رسوة كذلك المركز الثالث والميدالية البرونزية بينما حصد الطالب عمر علي عمر رمضان بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الشهيد سامح طارق مباشر الاعدادية بنين المركز الثالث والميدالية البرونزية وذلك تحت إشراف كابتن أسامة بدر معلم التربية الرياضية بمدرسة أبو رسوة ومدرب لعبة الجودو

وأعرب شحاتة عن اعتزاز تعليم مطروح بتشريف الطلاب للمحافظة ورفع إسمها في المحافل الرياضية المحلية وتحليهم بالقيم والأخلاق الحميدة أثناء المنافسات .

وأهدي وكيل الوزارة التميز الرياضي للطلاب للواء خالد شعيب قائد الأقليم تقديراً لدعمه المتواصل والمؤثر لتعليم مطروح مؤكداً أنه جاء تتويجًا لجهود فريق عمل متعاون ومجتهد متمنياً مزيدًا من النجاح والتقدم لجميع أبناء المحافظة المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.



