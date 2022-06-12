بجامبسوت أسود.. درة تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة درة ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت درة ، في الصورة بإطلالة مميزة بجامبسوت أسود أنيق، أضافت له لمسات فنيه بأكسسوارات مما أبرزت الطلة.

يذكر أن درة، بدأت مشوارها الفني في مصر عام 2007 بظهورها فى دور صغير بفيلم "هي فوضى" مع المخرج الراحل يوسف شاهين، إلا أنها لم تحصل على الكثير من الوقت لتنطلق بقوة في السينما إذ قدمت في نفس العام بعد ذلك البطولة النسائية أمام حمادة هلال في فيلم الحب كدة".

وفى العام التالى قدّمت البطولة النسائية أيضاً أمام هانى سلامة في فيلم "الأولة فى الغرام"، وبعدها توالت مشاركاتها الفنية.