وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر يناقش تنظيم العمل مع أئمة سفاجا

عقد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، اجتماعا مع الأئمة بمدينة سفاجا، في حضور الشيخ الشحات محمد عبداللطيف مدير المتابعة، والشيخ بدري مدير إدارة أوقاف سفاجا، والشيخ محمد أبو القاسم المفتش بإدارة سفاجا.

تم خلال اللقاء، مناقشة كيفية تنظيم العمل وخاصة في البرامج الجديدة مثل برنامج حق الطفل ومقرأة الجمهور وغيرها، كما تم الحث على بذل مزيد من الجهد في سبيل نشر الدعوة إلى الله تعالي بفكر وسطي مستنير.

على الجانب الآخر استقبل ميناء سفاجا البحري السفينة WADI ALKARNAK قادمة من فرنسا بحمولة 63000 طن قمح لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين حيث قامت الاجهزة المعنية بالميناء من التأكد من صلاحية الشحنة للاستخدام الآدمي وخلوها من الآفات والحشرات ومطابقتها للمواصفات العالمية وذلك بسحب عينات عشوائية من الشحنة للتأكد من كافة المواصفات

وشهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 68139 طن بضائع عامة متنوعة و 278 شاحنة و 30 سيارة ملاكي وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 7 سفن وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 867 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 41 شاحنة ، و1 سيارة .كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 67272 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 237 شاحنة ، 29 ملاكي .

والسفينة بوسيدون اكسبريس بإجمالي 105 شاحنة بحمولة 3024 طن بضائع عامة ومتنوعة 19 ملاكى و 3 شاحنة فارغة والسفينة الحرية بإجمالي 66 شاحنة بحمولة 1147 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 19 شاحنة فارغة .

واستقبل ميناء نويبع العبارة ايلة و العبارة بريدج بإجمالي 4 شاحنة بحمولة 101 طن بضائع عامة و 40 شاحنة فارغة ، 10 ملاكي

وتم مغادرة العبارة ايلة و العبارة بريدج بإجمالي 41 شاحنة بحمولة 867 طن بضائع عامة ، 1 ملاكي .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 608 راكب بمواطنيها