فشل في الالتحاق بالبحرية وتطوّع خلال الحرب.. محطات في حياة محمد عوض

تحل اليوم، الأحد، ذكرى ميلاد واحد من أهم نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي في الستينات والسبعينات، حيث قدم الفنان الكوميدي محمد عوض، مسيرة فنية كبيرة وورث أبناؤه وأحفاده عنه الموهبة.

ولد عوض في مثل هذا اليوم عام 1932، وعلى الرغم من أنه كان يريد الالتحاق بالكلية البحرية إلا أنه فشل في تحقيق حلمه لينتهي به المسار لواحد من أهم النجوم في جيله.

نشأة محمد عوض

اسمه بالكامل محمد محمد عوض يوسف، ولد في 12 يونيو عام 1932، بالقاهرة، كان يحلم أن يصبح ضابطا بالبحرية، ولكنه فشل في الالتحاق بالكلية، فالتحق بكلية الآداب قسم فلسفة جامعة عين شمس، وحصل على الليسانس عام 1957، على مسرح الجامعة برزت موهبته وتعلق بالتمثيل.

كون فرقة مسرحية تحت رعاية وإشراف الكاتب الكبير أنيس منصور، وتعاون معهم أيضا الفنان سراج منير للإشراف على الإخراج.

وقرر عوض استكمال مسيرته في التمثيل، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج في عام 1962.

كان عوض مغرما بمسرحيات الريحاني، وكان يحرص على دعوة أبطال مسرح الريحاني لمشاهدة عروض فرقته، وكان يعيد تقديم مسرحيات الريحاني، لتكون أول محطة في مسيرته المهنية هي العمل مع فرقة الريحاني المسرحية، وبرز نجمه حتى دخل عالم السينما والتلفزيون.

وإلى جانب موهبته في التمثيل، يعد عوض من أبرز النجوم الوطنيين، فبعد هزيمة عام 1967 تطوع لنقل المون سواء طعام أو فاكهة من الفلاحين للجنود على الجبهة.

مسيرته الفنية

كانت بدايته في السينما في عام 1960 من خلال دور صغير في فيلم “شجرة العائلة” مع النجوم أحمد رمزي، وعمر الحريري، وسناء مظهر، وفي عام 1961 قدم فيلم “الأزواج والصيف”، وفي العام التالي قدم فيلم “للنساء فقط”، وآخر أفلامه في عام 1993 وهو فيلم “آي أي”.

تألق محمد عوض أيضا في التلفزيون وقدم العديد من الأعمال الشهيرة، فقدم في بداية حياته أدواراً صغيرة في مسلسلات “البلياتشو”، و"المعدية"، و"حواديت كل يوم"، ومسلسل “قلوب من بسكويت”، وآخر أعماله في التلفزيون في عام 1997 مسلسل “شيء من الحنان".

كما تألق في المسرح في عدد كبير من المسرحيات، من أشهرها “نمرة 2 يكسب”، و"راسب مع مرتبة الشرف"، و"المهزلة"، و"الدكتور زعتر"، و"تصبح على خير يا حبة عين"، ومسرحية “طبق سلطة”.

زوجة محمد عوض وأولاده

تعرف عوض داخل المعهد العالي للفنون المسرحية على زميلته قوت القلوب عبد الوهاب، ونشأت بينهما قصة حب كللت بالزواج وإنجاب ثلاثة أبناء، وهم عادل، وعاطف، وعلاء.

نجله الأكبر عادل عوض هو والد الفنانة الشابة الجميلة جميلة عوض، وزوج الفنانة المعتزلة راندا، أما نجله الثاني عاطف عوض فعمل مصمم استعراضات، وتزوج لفترة من الفنانة رانيا فريد شوقي ابنة وحش الشاشة فريد شوقي، وأنجب منها ابنتين وهما ملك وفريدة.

أما نجله الثالث فهو الممثل علاء عوض الذي عمل بالتمثيل لفترة وكان مسلسل “عائلة شلش” أشهر الأعمال التي قدمها حتى اختفى عن الساحة بعد الحكم عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة في عام 2011 بالسجن 7 سنوات.

وفاة محمد عوض

على مدار 7 سنوات من الصراع مع مرض السرطان، تغلب عليه المرض في النهاية ورحل في 27 فبراير عام 1997، عن عمر ناهز 65 عاما، لتلحق به زوجته ورفيقة دربه قوت القلوب بعد 40 يوما فقط من الحزن الشديد عليه.