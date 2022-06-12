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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تفتتح فندق "جويل إن" المنصورة

القوات المسلحة
القوات المسلحة

إفتتحت إدارة نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة فندق "جويل إن" المنصورة وذلك بعد الإنتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية للفندق، وروعى فى تصميم الفندق تطبيق أرقى التصميمات وفقاً لأحدث الإنشاءات الهندسية والفندقية المتطورة وإستخدام أحدث المظاهر الجمالية داخلياً وخارجياً بما يسهم فى بث مشاعر البهجة لكافة الزائرين ، فضلاً على توفير كافة الإمكانيات والكوادر المؤهلة للعمل بإتباع أحدث المعايير الفندقية العالمية.

وتعد نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة من أعرق الأماكن الخدمية لأبناءالقوات المسلحة وأسرهم وكذلك الزائرين المدنيين بالإضافة إلى توفير العديد من الخدمات الإجتماعية والترفيهية والرياضية بها.

يأتى ذلك فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتعظيم دور مؤسساتها الخدمية وتقديم خدمة ترفيهيه متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء، كما يأتي ذلك أيضاً فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمنظومة المنشآت الفندقية والخدمية بالقوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية وتقديم أفضل مستويات الخدمة الإجتماعية والثقافيةوالرياضية والترفيهية بها. 

حضر مراسم الإفتتاح محافظ الدقهلية وعدد من قادة القوات المسلحة.

القوات المسلحة جويل إن فندق جويل إن المنصورة إدارة نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة

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