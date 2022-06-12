عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح 3 مدارس احتفالا بالعيد القومي.. صور وفيديو

افتتاح 3 مدارس في
افتتاح 3 مدارس في المنوفية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولاته الميدانية الموسعة لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والتعليمية ، وذلك تزامناً مع احتفالات المنوفية بعيدها القومي الـ 116.

يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية ، رافقه  النائب أيمن معاذ والنائب أحمد أبو زيد أعضاء مجلس النواب، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم ، والسيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز السادات.

بدأت الجولة بافتتاح محافظ المنوفية مدرسة الشهيد إسلام عبد العزيز مشحوت للتعليم الأساسي بقرية الأخماس جناحا جديدا بإجمالي 30 فصلا دراسيا ، تبرع حاكم إمارة الشارقة، وقام المحافظ بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وذلك وسط فرحة الأهالي .

وأضافت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أن أعمال التطوير  شملت إنشاء ملعب جديد على مساحة 15 ×25 مترا، كما تم تطوير ورفع كفاءة عدد 2 جناح قديم بالمدرسة علي 7200متر ليصبح الإجمالي 77 فصلا دراسيا للمراحل التمهيدية والابتدائية والاعدادية.

وخلال افتتاحه للمدرسة استمع المحافظ لطلبات عدد من المواطنين ، ووجه رئيس مركز السادات ببحث إمكانية إقامة كشك لأحد المواطنين نظراً لظروفه المعيشية الصعبة ، وفي استجابة سريعة أجرى المحافظ اتصالا هاتفيا بوكيل مديرية الصحة موجهاً بضرورة توفير نوبتجيات لأطقم الأطباء بالوحدات الصحية بالسادات لتوفير الرعاية الصحية للأهالي .

كما افتتح المحافظ مدرسة الشهيد أحمد محمد خضر الابتدائية بقرية السلام " إحلال كلى " بتكلفة إجمالية ما يزيد عن 7 ملايين جنيه ، وتضم 16 فصلا  دراسيا 12 ابتدائى و4 رياض أطفال.

أشاد المحافظ بمستوى حجم الإنشاءات والتصميم المميز للمدرسة ، فيما افتتح محافظ المنوفية مدرسة حلمى فتح شحاته وهيدى الثانوية العامة بقرية كفر داود " إنشاء جديد " بإجمالى عدد 22 فصلا دراسيا وبتكلفة إجمالية ما يزيد عن 6 ملايين جنيه ، حيث أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية بحضور المهندس حلمي شحاتة وهيدي (المتبرع  بقطعة الأرض المقام عليها المدرسة ) ، وقدم المحافظ شكره وتقديره لمساهمته ودعمه لخطط المحافظة في النهوض بالمنظومة التعليمية .

وأكد المحافظ على أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم  بكافة عناصره  ، فضلاً عن المساهمة لتخريج أجيال قادرة علي مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي .

IMG-20220612-WA0041
IMG-20220612-WA0041
IMG-20220612-WA0039
IMG-20220612-WA0039
IMG-20220612-WA0038
IMG-20220612-WA0038
IMG-20220612-WA0040
IMG-20220612-WA0040
IMG-20220612-WA0036
IMG-20220612-WA0036
IMG-20220612-WA0037
IMG-20220612-WA0037
IMG-20220612-WA0031
IMG-20220612-WA0031
IMG-20220612-WA0030
IMG-20220612-WA0030
IMG-20220612-WA0035
IMG-20220612-WA0035
IMG-20220612-WA0034
IMG-20220612-WA0034
IMG-20220612-WA0033
IMG-20220612-WA0033
IMG-20220612-WA0032
IMG-20220612-WA0032
IMG-20220612-WA0028
IMG-20220612-WA0028
IMG-20220612-WA0026
IMG-20220612-WA0026
IMG-20220612-WA0029
IMG-20220612-WA0029
IMG-20220612-WA0027
IMG-20220612-WA0027
IMG-20220612-WA0025
IMG-20220612-WA0025
وزارة التربية والتعليم المنوفية العملية التعليمية المشروعات التنموية العيد القومى محافظ المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

ترشيحاتنا

رئيس الشيوخ مهنئا تنسيقية الأحزاب بذكرى تأسيسها: أثرت الحياة السياسية والبرلمانية

بعد اقترابه من ليفربول.. ماذا سيقدم نونيز للريدز؟

نيويورك تايمز: زلة لسان بوش بشأن أوكرانيا تفضح نفاق أمريكا

شعراوي: تطبيق العقوبات على المتخلفين عن دفع أقساط التصالح في مخالفات البناء

أوكرانيا تعلن إقامة مسارين لتصدير القمح والحبوب لتجنب أزمة غذاء عالمية

حكم قاسٍ في قضية اغتصاب كريستيانو رونالدو لامرأة في نيفادا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خدعة العقل.. قصة ظاهرة وهم القمر وتسببها في تغير حجمه

أمل جديد.. نجاح عملية زرع أمعاء دقيقة من إنسان لآخر

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

فيديو

حط التليفون في البروفه .. ضبط عامل بمحل ملابس يصور السيدات خلسة

الأزهر: الشذوذ الجنسي فاحشةٌ مُنكرةٌ وجريمة مخالِفةٌ للفطرة الإنسانية وهادِمة للقيم الأخلاقية

حكايتها مع ياسر جلال وطلاقها 6 سنوات.. نيكول سابا تهاجم محمد رمضان:مستفز

احموا أطفالكم .. هجوم عنيف على شركة ديزني لترويجها للمثلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ