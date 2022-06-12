محافظ المنوفية يفتتح 3 مدارس احتفالا بالعيد القومي.. صور وفيديو

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولاته الميدانية الموسعة لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والتعليمية ، وذلك تزامناً مع احتفالات المنوفية بعيدها القومي الـ 116.

يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية ، رافقه النائب أيمن معاذ والنائب أحمد أبو زيد أعضاء مجلس النواب، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم ، والسيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز السادات.

بدأت الجولة بافتتاح محافظ المنوفية مدرسة الشهيد إسلام عبد العزيز مشحوت للتعليم الأساسي بقرية الأخماس جناحا جديدا بإجمالي 30 فصلا دراسيا ، تبرع حاكم إمارة الشارقة، وقام المحافظ بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وذلك وسط فرحة الأهالي .

وأضافت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أن أعمال التطوير شملت إنشاء ملعب جديد على مساحة 15 ×25 مترا، كما تم تطوير ورفع كفاءة عدد 2 جناح قديم بالمدرسة علي 7200متر ليصبح الإجمالي 77 فصلا دراسيا للمراحل التمهيدية والابتدائية والاعدادية.

وخلال افتتاحه للمدرسة استمع المحافظ لطلبات عدد من المواطنين ، ووجه رئيس مركز السادات ببحث إمكانية إقامة كشك لأحد المواطنين نظراً لظروفه المعيشية الصعبة ، وفي استجابة سريعة أجرى المحافظ اتصالا هاتفيا بوكيل مديرية الصحة موجهاً بضرورة توفير نوبتجيات لأطقم الأطباء بالوحدات الصحية بالسادات لتوفير الرعاية الصحية للأهالي .

كما افتتح المحافظ مدرسة الشهيد أحمد محمد خضر الابتدائية بقرية السلام " إحلال كلى " بتكلفة إجمالية ما يزيد عن 7 ملايين جنيه ، وتضم 16 فصلا دراسيا 12 ابتدائى و4 رياض أطفال.

أشاد المحافظ بمستوى حجم الإنشاءات والتصميم المميز للمدرسة ، فيما افتتح محافظ المنوفية مدرسة حلمى فتح شحاته وهيدى الثانوية العامة بقرية كفر داود " إنشاء جديد " بإجمالى عدد 22 فصلا دراسيا وبتكلفة إجمالية ما يزيد عن 6 ملايين جنيه ، حيث أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية بحضور المهندس حلمي شحاتة وهيدي (المتبرع بقطعة الأرض المقام عليها المدرسة ) ، وقدم المحافظ شكره وتقديره لمساهمته ودعمه لخطط المحافظة في النهوض بالمنظومة التعليمية .

وأكد المحافظ على أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم بكافة عناصره ، فضلاً عن المساهمة لتخريج أجيال قادرة علي مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي .

IMG-20220612-WA0041

IMG-20220612-WA0039

IMG-20220612-WA0038

IMG-20220612-WA0040

IMG-20220612-WA0036

IMG-20220612-WA0037

IMG-20220612-WA0031

IMG-20220612-WA0030

IMG-20220612-WA0035

IMG-20220612-WA0034

IMG-20220612-WA0033

IMG-20220612-WA0032

IMG-20220612-WA0028

IMG-20220612-WA0026

IMG-20220612-WA0029

IMG-20220612-WA0027