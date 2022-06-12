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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن إقامة مسارين لتصدير القمح والحبوب لتجنب أزمة غذاء عالمية

القمح
القمح

قال نائب وزير خارجية أوكرانيا، دميترو سينيك، اليوم الأحد، إن أوكرانيا أقامت مسارين عبر بولندا ورومانيا لتصدير القمح والحبوب وتجنب أزمة غذاء عالمية رغم أن الاختناقات أبطأت سلسلة التوريد.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال سينيك، إن الأمن الغذائي العالمي في خطر لأن الغزو الروسي لأوكرانيا أوقف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، مما تسبب في نقص الغذاء وارتفاع الأسعار.

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وأوكرانيا هي رابع أكبر مصدر للحبوب في العالم، وتقول إن هناك حوالي 30 مليون طن من الحبوب مخزنة في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا والتي تحاول تصديرها عبر البر والنهر والسكك الحديدية.

وقال سينيك إن أوكرانيا تجري محادثات مع دول البلطيق لإضافة ممر ثالث للصادرات الغذائية.

ولم يذكر تفاصيل عن كمية الحبوب التي تم نقلها بالفعل أو سيتم نقلها عبر هذه الطرق.

أوكرانيا ارتفاع الأسعار القمح الحبوب الامن الغذائي

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