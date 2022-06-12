وزير خارجية لاتفيا: مصر شريك مهم في عدد من القضايا الإقليمية |فيديو

قال وزير خارجية لاتفيا إدجرز رينكيفيتش، إنه ناقش عددا من الملفات المهمة خلال لقائه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري ، موضحا أن من ضمنها ملف الأزمة الروسية الأوكرانية، والهجرة ، فضلا عن ملفات تتعلق بالشرق الأوسط وفلسطين.

وأشار وزير خارجية لاتفيا ، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية المصري عقب مباحثاتهما اليوم، إلى أنه تم تحقيق نتائج مثمرة على الأرض في عدد من الملفات مع مصر ، ومن بينها ملف حقوق الانسان، والتعاون في مجال الطاقة .

وأضاف ، أن دولة لاتفيا ترى في مصر شريكا إقليميا مهما في عدد من القضايا الإقليمية ، ومنها ملف الهجرة .