بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس التنسيقية.. أكمل نجاتي يوجه الشكر للأحزاب المكونة للكيان

وجه النائب أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، الشكر لرؤساء الأحزاب والهيئات البرلمانية لها علي دعمها للتنسيقية بكوادر شبابية علي أعلي مستوي.

وأضاف" نجاتي"، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بمناسبة مرور 4 سنوات علي تأسيس " التنسيقية"، أن الأحزاب مازالت هي " العماد الأساسي للكيان"، مما ساهم في دعم تنوع وثراء الحوار داخل التنسيقية ومصر بشكل عام.

وأشاد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بالموقف الحكومي والاستجابة لما جاء في توصيات جلسات مجلس الشيوخ حول خطة التنمية الاقتصادية والاخذ بتوصيات ضرورية وملحة حول السياسات الضريبية.

وتابع :" الحكومة تنصت لمجلس الشيوخ، وهذا واضح في الاستجابة الواضحة للتوصيات التي طالب بها مجلس الشيوخ بما انعكس علي المصلحة العامة للوطن".