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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي يرتفع.. أسعار العملات العربية لدى بنك مصر في الختام

ارتفاع سعر الدينار
ارتفاع سعر الدينار الكويتي لدى بنك مصر

يرصد “صدى البلد” حركة بيع وشراء العملات العربية في ختام تعاملات اليوم الأحد فى بنك مصر :


سجلت العملات العربية  فى بنك مصر: بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى أعلى العملات العربية سعرا 58.54 جنيه للشراء و 61.04 جنيه للبيع بزيادة 99 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات  اليوم الأحد فى بنك مصر 4.96جنيه للشراء و 4.98جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنك مصر 5.07جنيه للشراء 5.09 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات  اليوم الأحد  فى بنك مصر نحو 48.19جنيه للشراء 49.63 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى  فى بنك مصر 4.78جنيه للشراء و 5.13 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات اليوم الأحد فى بنك مصر 25.90جنيه للشراء و26.38 جنيه للبيع.  

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات اليوم الأحد فى بنك مصر 47.33جنيه للشراء و 48.59جنيه للبيع.

الدينار الكويتي الأعلى سعرا 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالميا.

العملات العربية الريال السعودى الدينار الكويتي الدرهم الاماراتى Real Estate Finance اليوم الأحد

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