اتحاد الاسكواش عن طلب اللاعبين المشاركة ببطولة بريطانيا المفتوحة: السفر على حسابكم

حدد الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، شروط المشاركة فى بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين والناشئات، والمقرر انطلاقها خلال الفترة بين 20 إلى 24 يوليو المقبل.



وجاءت موافقة الاتحاد بالمشاركة الفردية للفراعنة بعد إلحاح اللاعبين في المشاركة، في ظل رفض المدير الفني للمنتخب المصري لإرسال بعثة رسمية.



وأعلن الاتحاد عن شروط المشاركة في البطولة، على أن يتولى اللاعب التكاليف الكاملة على نفقته الخاصة، ويقوم الاتحاد بحجز تذاكر اللاعبين فقط.



وجاء بيان الاتحاد كالآتي:



بالإشارة للمشاركة في بطولة إنجلترا الدولية للناشئين والناشئات، والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 - 24 يوليو 2022 في نوتنجهام - إنجلترا.



ونظرًا لوجود إلحاح من بعض اللاعبين واللاعبات للمشاركة في البطولة، مع احترام وجهة نظر المدير الفني بعدم تشكيل بعثة رسمية.



قرر الاتحاد الإعلان للبطولة للراغبين في المشاركة من اللاعبين واللاعبات أن يقوموا بإرسال الأسماء للاتحاد في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، مع الالتزام بالتالي:



1.أن يكون ضمن الـ16 الأوائل في الرانك، حسب آخر تصنيف من الاتحاد.



2.لايسمح للأسماء التي سيتم اختيارها للمشاركة في بطولة العالم من الاشتراك في هذه البطولة.

3.المشاركة تكون على المستوى الفردي، وليس في إطار بعثة رسمية وبالتالي كافة المصاريف يتحملها اللاعب على نفقته الخاصة دون أي التزام من الاتحاد.



4.في حالة تقدم أكثر من عدد 3 لاعبين للاشتراك في البطولة يكون الفيصل في اختيار الثلاثة أسماء هو الرؤية الفنية للاتحاد والجهاز الفني للمنتخب.



على أن تكون مشاركتهم في البطولة على نفقتهم الخاصة وسوف يقوم الاتحاد بسداد قيمة التذكرة للاعبين واللاعبات الذين يصلوا للمبارة النهائية (مركز أول أو ثاني) ذلك للعلم والإحاطة والتوجيه باللازم.