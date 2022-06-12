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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رابح صقر يتخطى حاجز الـ 2 مليون مشاهد بـ تصفحيني

رابح صقر
رابح صقر

تمكنت أغنية تصفحيني للفنان رابح صقر من الدخول الى الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر ، وذلك عبر موقع يوتيوب . 

حيث حققت أغنية  تصفحيني للفنان رابح صقر ما يزيد عن 2 مليون  و300 الف مشاهدة ،  وهي من كلمات: منصور الشادي ،  لحن وغناء: رابح صقر ،  توزيع: عمر الصباغ.

وكان قد طرح الفنان رابح صقر 4 أغاني من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «الصقر 22»، وهي: (واجد، نوع من البشر، الآهات، العباة الرهيفة)، الأولتين طرحهما قبل شهر رمضان المبارك، والأخيرتين طرحهما تزامنًا مع عيد الفطر.

أغنية واجد

من جهة أخرى، تصدر الفنان السعودي رابح صقر ، قائمة البحث (تريند) على موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم واجد، من ألبومه الجديد، وذلك بعد ساعات من طرحها مساء الثلاثاء 1 فبراير.

أغنية واجد لـ رابح صقر، هي أولى أغاني ألبومه الجديد «الصقر 22»، وهي من كلمات : الأمير سعود بن عبدالله، ألحان : سهم، توزيع : بشار سلطان، توزيع وتريات : هاني فرحات، ايقاعات : أحمد العنوه، ناي : أحمد خيري، قانون : شریف کامل، جيتارات : روكيت، تسجيل : م/ محمد حمدي، مكس وماستر: م/ جاسم محمد. 

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