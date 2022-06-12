عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتابع اللمسات النهائية لتطوير مسار العائلة المقدسة

محافظ المنيا بدير
محافظ المنيا بدير جبل الطير

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، اللمسات النهائية لأعمال التطوير تمهيداً لافتتاح المسار، وذلك بحضور العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على قطاع المشروعات، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والاثار، أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، والعميد وليد العاطون مدير إدارة المرور، العميد أنور عدلي مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية، والدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة، والجهات المعنية.

تابع المحافظ، كافة الأعمال التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، والطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت، وأعمال التشجير، موجهاً رئيس مركز سمالوط، بالتنسيق مع إدارة المرور ومديرية الطرق بوضع لافتات استرشادية على كافة الطرق المؤدية للمسار.

وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالحالة العامة للنظافة وتمهيد الطرق، ورفع وإزالة أي مخلفات وإشغالات على جانبي الطريق.

قال المحافظ، إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار رحلة العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذي يعد أحد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية، مشيراً الى أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يتابع باستمرار الموقف العام لمراحل تطوير أعمال مسار العائلة المقدسة بعدد من المحافظات، ومنها منطقة جبل الطير بمركز سمالوط، لوضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

المنيا محافظ المنيا مسار العائلة المقدسة سمالوط التنمية الشاملة رحلة العائلة المقدسة تحقيق التنمية الشاملة قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية مسار العائلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

الجسم ينزف حتى الموت.. كل ما تريد معرفته عن وباء العراق الجديد

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

موضوعات متعلقة

حياة كريمة| صحة المنيا تنظم قافلة طبية لقرية الحاج قنديل بديرمواس.. غدا

ترشيحاتنا

كأس مصر.. أحمد عبد القادر يسجل الهدف الأول للاهلي أمام مصري السلوم

محجوز بالمستشفى.. إصابة المؤلف محمد سيد بشير بتسمم حاد.. تفاصيل

أول لقطات من أمام مستشفى ديرب نجم بعد اصابة61 شخصا بإشتباة تسمم..شاهد

تركي الفيصل يهاجم "الرقص الأمريكي" قبل زيارة بايدن ولقاء ولي العهد

مصادر: أحمد حجازي لن يعود للأهلي الموسم المقبل

لجنة الفيروسات الكبدية:خفض نسب إصابة فيروس سى قبل 9 سنوات من الموعد المحدد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تؤمن غذاءها| صدى البلد داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.. مركز أبحاث عالمي و"تمصير" السلالات الأجنبية.. واستثمارات المشروع تتعدى ٦٠٠ مليون جنيه

بعد أزمة نجلاء بدر.. هل يحق للفنادق فرض شرط عدم مبيت الفرد السنجل؟

رشوان توفيق فى حوار لصدي البلد : بتشعبط فى رضا ربنا .. وجائزة الدولة التقديرية رفعت معنوياتي.. عز والنبوي وممدوح مميزون على الشاشة

أتلانتس المفقودة.. العثور على مدينة بريطانية اختفت تحت المياه منذ 650 عامًا

فيديو

عائلة فى الهواء.. مصريتان تقودان طائرة ركاب عملاقة معا لأول مرة

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ