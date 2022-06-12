ميدو لمجلس اتحاد الكرة: اتعلموا من رئيس الأهلي.. فيديو

طالب أحمد حسام (ميدو) مجلس إدارة اتحاد الكرة بعدم الحديث في وسائل الإعلام بشكل مستمر وترك هذه المهمة لمتحدث رسمي يتم تعيينه.

وأوضح ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة المحور أنه من الذكاء الابتعاد عن نقاط الضعف مؤكداً أنه حذر مجلس الجبلاية بعد ساعات من انتخابه لإدارة اتحاد الكرة من الأحاديث الإعلامية.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة عليه أن يتعلم من تجربة حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق أحد أباطرة الإدارة الرياضية في مصر والذي لم يخرج بتصريحات إعلامية طيلة مسيرته الإدارية سوى مرات معدودة.

وأوضح أن حسن حمدي نجح في قيادة الأهلي خلال توقيت حرج بعد وفاة الراحل صالح سليم وعمل باجتهاد من أجل تحقيق النجاحات مع الأهلي ولكنه لم يخرج لوسائل الإعلام.