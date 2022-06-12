عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو لمجلس اتحاد الكرة: اتعلموا من رئيس الأهلي.. فيديو

صدى البلد

طالب أحمد حسام (ميدو) مجلس إدارة اتحاد الكرة بعدم الحديث في وسائل الإعلام بشكل مستمر وترك هذه المهمة لمتحدث رسمي يتم تعيينه.
وأوضح ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة المحور أنه من الذكاء الابتعاد عن نقاط الضعف مؤكداً أنه حذر مجلس الجبلاية بعد ساعات من انتخابه لإدارة اتحاد الكرة من الأحاديث الإعلامية.
وأشار إلى أن اتحاد الكرة عليه أن يتعلم من تجربة حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق أحد أباطرة الإدارة الرياضية في مصر والذي لم يخرج بتصريحات إعلامية طيلة مسيرته الإدارية سوى مرات معدودة.
وأوضح أن حسن حمدي نجح في قيادة الأهلي خلال توقيت حرج بعد وفاة الراحل صالح سليم وعمل باجتهاد من أجل تحقيق النجاحات مع الأهلي ولكنه لم يخرج لوسائل الإعلام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

الجسم ينزف حتى الموت.. كل ما تريد معرفته عن وباء العراق الجديد

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

ترشيحاتنا

علاء إبراهيم: الأهلي يُعاني هجوميًا.. وسامي قمصان سيكون أفضل المدربين بمصر| فيديو

أخبار الرياضة| أحمد حجازي لن يعود للأهلي.. وكارتيرون يرغب في ضم بن شرقي

بعد أسبوعين.. عودة الاتصال بين محطة زابوريجيا النووية والوكالة الذرية

اللحوم المصنعة أحدها.. الصحة تحذر من أطعمة تزيد تكاثر الخلايا السرطانية

30 مليون جنيه تراجعا في أرباح الإسكندرية للأدوية خلال 10 أشهر

النيش لازمته إيه.. عمرو أديب: مبادرة لتسكنوا إليها فرصة لتيسير زواج الشباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخيرا نستطيع التحرك في الشوارع..كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب مصر

مصر تؤمن غذاءها| صدى البلد داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.. مركز أبحاث عالمي و"تمصير" السلالات الأجنبية.. واستثمارات المشروع تتعدى ٦٠٠ مليون جنيه

بعد أزمة نجلاء بدر.. هل يحق للفنادق فرض شرط عدم مبيت الفرد السنجل؟

رشوان توفيق فى حوار لصدي البلد : بتشعبط فى رضا ربنا .. وجائزة الدولة التقديرية رفعت معنوياتي.. عز والنبوي وممدوح مميزون على الشاشة

فيديو

عائلة فى الهواء.. مصريتان تقودان طائرة ركاب عملاقة معا لأول مرة

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ