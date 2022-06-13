فضل شاكر يستعد لطرح أغنية يلا نعيش

يستعد الفنان فضل شاكر، لطرح اغنيته الجديدة التي تحمل اسم “يلا نعيش” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب” خلال الايام القليلة المقبلة.

شوق فضل شاكر، جمهوره بطرحه البوستر الخاص بالاغنية معلقا عليه “جاهزين؟” وذلك من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “الانستجرام”.

وكشف الموزع الموسيقى علي أباظة، عن تعاونه مع النجم فضل شاكر فى ثلاث أغنيات، الأولى تحمل اسم"خلينا نعيش"، من كلمات وألحان سليم أبو جودة، والثانية"ولدنا" من كلمات إلياس ناصر، وألحان جورج مارديروسيان، والثالثة "وبتسال مين" كلمات غسان أسعد، وألحان جورج مارديروسيان.

وقال أباظة إنه من المقرر طرح ثلاث أغنيات خلال فترات متباعدة خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، متمنيا أن تنال الأغانى إعجاب الجمهور عند طرحها لأنها تقدم بشكل جديد ومختلف غير أعمال فضل السابقة.

أحدث أغاني فضل شاكر

من ناحية أخرى، أطلق فضل شاكر مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان "العزيز"، و"ابعد خلاص"، وهما من توزيع علي أباظة من ضمن أغانى المينى ألبوم الجديد الذى طرحه مؤخرًا على فترات متقطعة، حيث بلغ إجمالي الألبوم 6 أغانى طرحتها الشركة المنتجة على فترات متقاربة.