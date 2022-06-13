عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فضل شاكر يستعد لطرح أغنية يلا نعيش

فضل شاكر
فضل شاكر

يستعد الفنان فضل شاكر، لطرح اغنيته الجديدة التي تحمل اسم “يلا نعيش” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب” خلال الايام القليلة المقبلة.

 

شوق فضل شاكر، جمهوره بطرحه البوستر الخاص بالاغنية معلقا عليه “جاهزين؟” وذلك من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “الانستجرام”.

فضل شاكر يتعاون مع الموزع الموسيقي علي أباظة في ثلاث أغنيات

ريحانة: فضل شاكر قادم بقوة.. والاختيار أيقونة مصرية ومحمد رمضان ممثل خطير

وكشف الموزع الموسيقى علي أباظة، عن تعاونه مع النجم فضل شاكر فى ثلاث أغنيات، الأولى تحمل اسم"خلينا نعيش"، من كلمات وألحان سليم أبو جودة، والثانية"ولدنا" من كلمات إلياس ناصر، وألحان جورج مارديروسيان، والثالثة "وبتسال مين" كلمات غسان أسعد، وألحان جورج مارديروسيان.

وقال أباظة إنه من المقرر طرح ثلاث أغنيات خلال فترات متباعدة خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، متمنيا أن تنال الأغانى إعجاب الجمهور عند طرحها لأنها تقدم بشكل جديد ومختلف غير أعمال فضل السابقة.

 

أحدث أغاني فضل شاكر

من ناحية أخرى، أطلق فضل شاكر مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان "العزيز"، و"ابعد خلاص"، وهما من توزيع علي أباظة من ضمن أغانى المينى ألبوم الجديد الذى طرحه مؤخرًا على فترات متقطعة، حيث بلغ إجمالي الألبوم 6 أغانى طرحتها الشركة المنتجة على فترات متقاربة.

فضل شاكر الفنان فضل شاكر يلا نعيش اليوتيوب الإنستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

الجسم ينزف حتى الموت.. كل ما تريد معرفته عن وباء العراق الجديد

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

موضوعات متعلقة

أخبار الفن|تفاصيل جديدة في أزمة شيرين وبهاء الدين محمد.. نيكول سابا: أنا النجمة اللبنانية الأولى بمصر

فيلم 13 تموز يجمع هالة فاخر ونضال الشافعي .. تفاصيل

بعد عيد ميلاد زوجها.. نيللي كريم وهشام عاشور يحضران حفلاً ضخمًا

أنا النجمة اللبنانية الأولى بمصر.. نيكول سابا تطلق سهامها في وجه المنافسين

حالات إغماء .. تفاصيل أزمة تنظيم حفلة أصالة بالكويت

محمد شاهين يستعد لطرح أغنية الدروس المستفادة

محمد حماقي ينشر صورا من حفل الأردن.. شاهد

أتمنى أن يؤخذ على محمل الجد .. چوني ديب يتحدث عن تفاصيل ألبومه الجديد

ترشيحاتنا

الصحة: كيف يحدث مرض شلل الأطفال؟

سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة فاركو ويتعاقد مع مهاجم بتروجيت

عمرو أديب : المثلية خطر عالمي على أطفالنا بعد تقديمها بالكارتون.. فيديو

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

حمد إبراهيم يكشف حالة والدة إيهاب جلال بعد تعرضه للنقد

مدرب المصري بالسلوم يتحدث عن كيفية إيقاف الأهلي في لقاء الكأس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راغب علامة يشعل احتفالية صيفية بالقاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

اخيرا نستطيع التحرك في الشوارع..كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب مصر

مصر تؤمن غذاءها| صدى البلد داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.. مركز أبحاث عالمي و"تمصير" السلالات الأجنبية.. واستثمارات المشروع تتعدى ٦٠٠ مليون جنيه

بعد أزمة نجلاء بدر.. هل يحق للفنادق فرض شرط عدم مبيت الفرد السنجل؟

فيديو

عائلة فى الهواء.. مصريتان تقودان طائرة ركاب عملاقة معا لأول مرة

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ