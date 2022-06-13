عمر طاهر ضيف منتدى الثقافة والإبداع بالأوبرا.. فيديو وصور

أقام قطاع صندوق التنمية الثقافية مساء اليوم الأحد 12 يونيو، بمركز الإبداع الفني "بساحة الأوبرا"، أمسية جديدة ضمن أمسيات (منتدى الثقافة والإبداع) الذى يديره ويشرف عليه الكاتب الصحفى طارق الطاهر، حيث استضاف الكاتب والأديب عمر طاهر فى حوار مفتوح للحديث عن مشواره الإبداعي.

وأعرب طاهر عن سعادته بالمشاركة في تلك الأمسية وبوجود الشباب من مختلف الفئات العمرية.

وتحدث مع الشباب عن مدى تأثره وارتباطه بسوهاج وأنه دائما يذكر نفسه من أين أتي؟، و تطرق الي بعض الامور الشخصية بعدما سألته إحدى الحضور عن أصعب الفترات التي مر بها في حياته وهل استطاع التغلب عليها أم لا" فكان رده وفاة أعز وأقرب الناس إلى قلبه بسبب كورونا خلال العامين السابقين، وتابع: "مين قال إني نسيت أو أقدر أنسي أنا بلهي نفسي بالكتابة بس فجأة بيجي الشخص في بالي فبفتكر قصته وحدوتة معايا وكأن القدر اختار اعز ما أملك من كنوز ليأخذه مني.

الجدير بالذكر أن الكاتب عمر طاهر من مواليد سوهاج ١٩٧٥، حاصل على بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال من جامعة حلوان ١٩٩٨، وله العديد من الإصدارات والملفات فى مجالي الأدب والسينما منها: بعدما يناموا العيال، كحل وحبهان، من علم جمال عبدالناصر، شرب السجائر، كتاب المواصلات، إذاعة الأغانى: سيرة شخصية للغناء؛ صنايعية مصر "جزءان".