عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عمر طاهر ضيف منتدى الثقافة والإبداع بالأوبرا.. فيديو وصور

صدى البلد

أقام قطاع صندوق التنمية الثقافية مساء اليوم  الأحد 12 يونيو، بمركز الإبداع الفني "بساحة الأوبرا"، أمسية جديدة ضمن أمسيات (منتدى الثقافة والإبداع) الذى يديره ويشرف عليه الكاتب الصحفى طارق الطاهر، حيث استضاف الكاتب والأديب عمر طاهر فى حوار مفتوح للحديث عن مشواره الإبداعي.

وأعرب طاهر عن سعادته بالمشاركة في تلك الأمسية وبوجود الشباب من مختلف الفئات العمرية.

وتحدث مع الشباب عن مدى تأثره وارتباطه بسوهاج وأنه دائما يذكر نفسه من أين أتي؟، و تطرق الي بعض الامور الشخصية بعدما سألته إحدى الحضور عن أصعب الفترات التي مر بها في حياته وهل استطاع التغلب عليها أم لا" فكان رده وفاة أعز وأقرب الناس إلى قلبه بسبب كورونا خلال العامين السابقين، وتابع: "مين قال إني نسيت أو أقدر أنسي أنا بلهي نفسي بالكتابة بس فجأة بيجي الشخص في بالي فبفتكر قصته وحدوتة معايا وكأن القدر اختار اعز ما أملك من كنوز ليأخذه مني.

الجدير بالذكر أن الكاتب عمر طاهر من مواليد سوهاج ١٩٧٥، حاصل على بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال من جامعة حلوان ١٩٩٨، وله العديد من الإصدارات والملفات فى مجالي الأدب والسينما منها: بعدما يناموا العيال، كحل وحبهان، من علم جمال عبدالناصر، شرب السجائر، كتاب المواصلات، إذاعة الأغانى: سيرة شخصية للغناء؛ صنايعية مصر "جزءان".

احتفالات الاوبرا منتدي الثقافة و الابداع ساحة الأوبرا الكاتب عمر طاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

الجسم ينزف حتى الموت.. كل ما تريد معرفته عن وباء العراق الجديد

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

ترشيحاتنا

الصحة: كيف يحدث مرض شلل الأطفال؟

سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة فاركو ويتعاقد مع مهاجم بتروجيت

عمرو أديب : المثلية خطر عالمي على أطفالنا بعد تقديمها بالكارتون.. فيديو

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

حمد إبراهيم يكشف حالة والدة إيهاب جلال بعد تعرضه للنقد

مدرب المصري بالسلوم يتحدث عن كيفية إيقاف الأهلي في لقاء الكأس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راغب علامة يشعل احتفالية صيفية بالقاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

اخيرا نستطيع التحرك في الشوارع..كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب مصر

مصر تؤمن غذاءها| صدى البلد داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.. مركز أبحاث عالمي و"تمصير" السلالات الأجنبية.. واستثمارات المشروع تتعدى ٦٠٠ مليون جنيه

بعد أزمة نجلاء بدر.. هل يحق للفنادق فرض شرط عدم مبيت الفرد السنجل؟

فيديو

عائلة فى الهواء.. مصريتان تقودان طائرة ركاب عملاقة معا لأول مرة

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ