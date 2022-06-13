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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نواب الكونجرس الأمريكي يقدمون أدلة جديدة ضد ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب

كشف أعضاء لجنة التحقيق في اقتحام "الكابيتول" مبنى مجلس النواب الأمريكي عن أدلة كافية لوزارة العدل للنظر في توجيه اتهام جنائي غير مسبوق ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

 

وقالت اللجنة إن مدير حملة ترامب بيل ستيبين ضمن الشهود المقرر أن يدلوا بشهاداتهم في جلسة استماع اليوم الاثنين، والتي تركز على "جهود ترامب لنشر أكاذيبه بشأن انتخابات مسروقة".

 

وقال النائب آدم شيف عضو لجنة التحقيق الذي يقود أيضا لجنة الاستخبارات بمجلس النواب: "أود أن أرى وزارة العدل تحقق في أي ادعاء له مصداقية للنشاط الإجرامي من قبل ترامب".

 

وأضاف: "هناك إجراءات مؤكدة، وأجزاء من هذه السلسلة المختلفة من الجهود لإلغاء الانتخابات التي لا أرى أدلة تحقق فيها وزارة العدل".

 

وعقدت اللجنة جلستها العلنية الأولى الأسبوع الماضي، حيث عرض الأعضاء قضيتهم ضد ترامب لإظهار "كيف دفع الرئيس المهزوم بلا هوادة مزاعمه بشأن انتخابات مزورة على الرغم من أن العديد من المستشارين أخبروه بخلاف ذلك وكيف كثف خطة غير عادية لإلغاء فوز جو بايدن.

 

ومن المقرر الكشف عن أدلة إضافية في جلسات الاستماع هذا الأسبوع، التي ستظهر كيف أن "ترامب وعدد من مستشاريه تورطوا في جهد مكثف لنشر معلومات مضللة وضغطوا على وزارة العدل لتبني مزاعمه الزائفة وحثوا نائب الرئيس آنذاك مايك بنس على رفض ناخبي الولاية وحظر شهادة التصويت في السادس من يناير 2021".

مجلس النواب الأمريكي الكونجرس الأمريكي الرئيس الأمريكي مايك بنس دونالد ترامب

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