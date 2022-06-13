خالد الغندور يشيد بمصطفي شوبير : أول مرة الناس تحكم عليه من أدائه

أشاد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق باللاعب مصطفي شوبيربعد فوز الاهلي علي المصري بالسلوم.

و كتب عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : برافو مصطفي شوبير اليوم بعيدا عن والده كابتن شوبير اول مرة الناس تحكم عليه من اداءه في مباراة .

تأهل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور الستة عشر من كأس مصر موسم 2021-2022. عقب الفوز على المصري بالسلوم بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السلام.

جاء هدف الأهلي عن طريق أحمد عبدالقادر بعدما تلقي عرضية داخل منطقة الجزاء ليتسلم الكرة ويسدد بباطن القدم علي يسار الحارس داخل الشباك فى الدقيقة 60.