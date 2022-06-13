البحرين تشارك بالاجتماع التحضيري الخليجي للجنة التعاون التجاري

شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس وفد مملكة البحرين زايد الزياني في أعمال الاجتماع التحضيري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جنيف للجنة التعاون التجاري، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، بمشاركة وزراء التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف السفير يوسف بوجيري، والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة.

وتم أثناء الاجتماع بحث عدد من الموضوعات للتحضير للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية التي تقام في جنيف في الفترة من 12 إلى 15 يونيو الجاري، إذ يهدف الاجتماع إلى رسم موقف موحد يخدم المصالح والاهتمامات الخليجية المشتركة في المنظمة العالمية.