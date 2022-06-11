البحرين تشارك فى حلقة نقاشية بمجال الأمن السيبراني بفرنسا

شارك الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني البحريني في حلقة نقاشية حول إمكانية رفع الأنظمة والمعايير في مجال الأمن السيبراني والقوانين التنظيمية لحماية البيانات الشخصية والتوقيع الإلكتروني، وذلك ب‍المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي عقد في الجمهورية الفرنسية بمشاركة العديد من الخبراء في مجال الأمن الرقمي.

وتهدف الحلقة وفق ما نشرته صحيفة الأيام البحرينية، إلى مناقشة القوانين الأوروبية في مجال الأمن السيبراني والتطرق إلى معايير حماية البيانات الشخصية والتوقيع الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية ومدى تأثيرها بشكل عام على حماية بيانات المواطن الأوروبي، ومناقشة تطوير الاستثمار في البنية التحتية لحماية هذه الأنظمة على صعيدي القطاع العام والخاص.

أشاد الشيخ سلمان بن محمد بالقوانين الأوروبية الشاملة في هذا المجال، والتي كان لها دور كبير في حماية المواطن الأوروبي في انتقاله للمعاملات الإلكترونية، والتركيز على الاقتصاد الرقمي، مؤكداً بأن القوانين في مملكة البحرين اليوم تأخذ دورا كبيرا من الأفكار والمبادئ للتحول الرقمي ، حيث تم إنجاز الضوابط والقوانين الخاصة في هذا المجال للتناسب مع طبيعة العمل المعتمدة في المملكة تماشياً مع المعايير الأوروبية خاصة فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية ، بالإضافة إلى التوقيع الالكتروني.