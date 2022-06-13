وكيل تعليم مطروح يتابع جاهزية اللجان لامتحانات الثانوية العامة

وكيل تعليم مطروح يتفقد الاستراحات الحكومية بإدارة مطروح

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال جولة تفقدية مدى جاهزية المدارس التي سيقام بها امتحانات الثانوية العامة بمدينة مرسى مطروح بحضور مجدي المنشاوي مدير عام الإدارة التعليمية.

وتابع شحاتة خلال الجولة التفقدية التي شملت مدارس باحثة البادية وأبوبكر الصديق ونجا سعد الثانوية مصطفي أمين هيبة الثانوية بنين في حي الشروق جاهزية هذه المدارس من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة والإجراءات الاحترازية .

ووجه وكيل الوزارة مدير عام الإدارة بالتنسيق الفوري مع مركز ومدينة مطروح لنظافة محيط هذه المدارس ورفع أي مخلفات أو رواكد بجوار أسوارها .

كما وجه مدير مدرسة باحثة البادية بالاهتمام بنظافة المدرسة وإعدادها بشكل أفضل استعدادا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والمقرر لها يوم العشرين من الشهر الجارى .

وفي ذات السياق تفقد وكيل الوزارة الاستراحات الحكومية التي خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان إمتحانات الشهادة الثانوية بإدارة مطروح التعليمية

ووجه شحاته مشرفي الاستراحات الحكومية بتذليل أي عقبات على وجه السرعة لتوفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم المصري وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية الخاصة بذلك وايضا تطبيقا لتكليفات اللواء خالد شعيب قائد الأقليم، بتوفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات.