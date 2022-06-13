محافظ دمياط: توريد 536 ألف طن من القمح بالشون والصوامع

اكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ منتصف إبريل الماضى ، معلنة عن توريد ٥٣٦٠٧.٠٢٧ طن من المحصول حتى أمس الأحد.

وأضافت أن المحافظة تعمل على توريد أكبر كمية من القمح، وضبط حركة تداوله وكذلك انتظام منظومة التوريد و التخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر ، هذا وقد وجهت " محافظ دمياط " مجددا بالتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد أى معوقات والعمل على حلها فورا.

فيما وقد لفتت "المحافظ " إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام قد بلغت ٣٠١٧٠فدان و ١٣ قيراط ، حيث تم حصاد ٣٠١٧٠فدان و ١٣قيراط حتى الامس، كما أشارت إلى أنه تم تحقيق نسبة تجاوزت ١٠١.٥٣% من المستهدف هذا العام ،هذا إلى جانب تخطى المعدلات المئوية للتوريد نسبة ٢٩٢.٤٥% بالمقارنة بالسنوات الماضية.

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