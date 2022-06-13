إصابة 11 شخصا في انقلاب ربع نقل بالصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 11 شخصا إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربي المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على مركز أبوقرقاص التابع إدارياً لمحافظة المنيا، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انقلابها وإصابة 11 شخص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم.