جراحة ميكروسكوبية دقيقة تنقذ عين شاب بمجمع الإسماعيلية الطبي

منظومة التأمين الصحي الشامل..

أعلن الدكتور قطب السيد مدير مجمع الإسماعيلية الطبي -"التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل"-، عن إجراء قسم الرمد جراحة ميكروسكوبية دقيقة أنقذت العين اليمنى لشاب.

وأوضح مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، أن المريض حضر إلى الطوارئ يعاني من أعراض انفجار بمقلة العين اليمنى نتيجة وجود جسم غريب في القرنية، وعلى الفور تم التدخل سريعًا من خلال جراحة ميكروسكوبية بالعين لإصلاح الانفجار بالعين، وتم إنقاذ الشاب من خطورة تعرضه لفقدان البصر.



أجريت الجراحة الدقيقة على يد فريق متميز من الاستشاريين والأخصائيين بقسمي الرمد والتخدير بمجمع الإسماعيلية الطبي، ضم كل من “محمد صلاح عمر أخصائي طب جراحة العيون، والدكتور بيشوي عماد نائب طب جراحة العيون، والدكتورة شيماء دهشان استشاري التخدير، وبمعاونة فريق متميز من تمريض العمليات بالمجمع الطبى بالإسماعيلية وهم محمد عبد الفتاح، ورؤى محمود، وسعاد محمد عبد القادر”.

سفير اليابان في مصر يشيد بمجمع الإسماعيلية الطبي

وفي سياق متصل أشاد أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى مصر، بالإنجاز الذي حققته مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى جودة ودقة التخطيط الصحي للتأمين الصحي الشامل، واحترافية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين وفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية.

وأثنى سفير دولة اليابان لدى مصر، على مستوى التجهيزات الإنشائية والطبية بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، واستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المحدثة، مؤكدًا استمرار دعم بلاده لمشروع التأمين الصحي الشامل المصري، باعتبارهم أحد شركاء التنمية الدوليين لدعم نجاح أي تجربة.