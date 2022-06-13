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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دراسة بجامعة الأزهر تناقش دلالات الصورة الذهنية في القرآن الكريم

صدى البلد

حصلت الباحثة فاطمة محمد على درجة الدكتوراه، في دراستها التي جاءت بعنوان: "دلالات الصورة الذهنية في القرآن الكريم وانعكاسها على وعي الدعاة في مصر.. دراسة تطبيقية على سورة الأعراف.

تكون لجنة الحكم والمناقشة من: د.محمود يسوف أستاذ العلاقات العامة بجامعة القاهرة، ود.محمود الصاوي أستاذ الثقافة الإسلامية ووكيل كلية الإعلام الأسبق، ود. محمد محفوظ أستاذ العلاقات العامة بجامعة جنوب الوادي، ود. منى عبد الجليل رئيس قسم العلاقات العامة بدراسات إسلامية بنات بالأزهر.

واستهدفت الدراسة التعرف على كافة الصور الذهنية للشخصيات والأزمنة والأماكن والحيوانات والطيور والنباتات الواردة في سورة الأعراف، للوقوف على أكثر القضايا التي عالجها القرآن في سورة الأعراف عينة الدراسة، والتعرف على انعكاسات هذه الصور الذهنية والقضايا على وعي الدعاة في مصر، وأهمية هذا الوعي لديهم.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها: أن نتائج الدراسة أكدت من خلال إجابات المبحوثين أن الدعاة عينة الدراسة لديهم دراية عالية بمفهوم الصورة الذهنية، إذ حصلت المعلومات الصحيحة حول الصورة الذهنية على درجة عالية من الموافقة من جانب المبحوثين بمتوسط حسابي وصل إلى 2.954.

كما أكدت نتائج الدراسة الميدانية زيادة نسبة الوعي عند الدعاة من عينة الدراسة، وذلك من خلال ارتفاع نسبة موافقة المبحوثين على العبارات التي تحتوي على معلومات صحيحة حول سورة الأعراف، وارتفاع نسبة رفضهم للعبارات التي تحتوي على معلومات خاطئة.

وأوصت الدراسة بأهمية توجيه أنظار الباحثين نحو دراسات الإعلام الإسلامي والتي تربط الإعلام بالقرآن، وذلك ليستفيد منها الإعلاميون في العالم الإسلامي، تدريس الصورة الذهنية وعلوم الإعلام والإقناع لكل من يدرس كليات الدعوة، وكل من يريد أن يعمل بالعمل الدعوي، لكي يتمكنوا من أداء دورهم الدعوي بشكل فاعل ومؤثر، ضرورة تناول الصور الذهنية في سور القرآن الكريم الأخرى بالدراسة والتحليل للتعرف على الصور الذهنية التي وردت في القرآن بأكمله، لكي يستفيد منها المسلمين بشكل عام، والدعاة وكل من يعمل بالإعلام بشكل خاص.

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