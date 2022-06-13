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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد المنعم يواصل برنامجه التأهيلي بـ الأهلي

صدى البلد

أدي محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  تدريبات بدنية واستشفائية منفردة على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى عبد المنعم جانبًا من تدريبات الجري حول الملعب، وخاض جلسة تأهيل في «الجيم»، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز بهدف نظيف على المصري بالسلوم، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إيسترن كومباني ضمن مؤجلات الدوري الممتاز، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء المقبل.
 

محمد عبد المنعم ملعب التتش بالجزيرة النادي الأهلي المصري بالسلوم كأس مصر

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