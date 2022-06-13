أربعة جوائز لسيرة مايكل جاكسون وخيبة أمل لصناع A Strange Loop

تفاصيل حفل جوائز توني أوسكار للمسرح..

احتفل نجوم برودواي في ليلة شهد لها الجميع بالتغيير والتنوع والإبهار بالنسخة 75 من جوائز توني للمسرح، صباح اليوم في نيويورك، بعد إغلاق دام لما يقرب من عامين بسبب جائحة كورونا.

عودة برودواي للعمل

إحدى العروض الفائزة

عادت مسارح برودواي للعمل ببطء في نهاية الصيف الماضي بعد تعافيها من تداعيات الجائحة، وكان حفل توزيع جوائز توني للمسرح هذا العام خير مثالا على هذا التعافي، وقدم نجوم الأعمال المرشحة هذا العام عدد من العروض المميزة التي لفتت أنظار الجميع.

وفازت مسرحية عن مصرف "ليمان براذرز" وعملان استعراضيان عن مايكل جاكسون وعن كاتب أسود مثلي، الأحد بجوائز "توني أووردز" التي تكافئ أفضل الأعمال على خشبات برودواي، في نسخة أعادت الزخم لهذا الحدث بعد الجائحة.

عرض هيو جاكمان

وأقيم حفل توزيع جوائز توني التي توصف بأنها "أوسكار المسرح"، بدورتها الخامسة والسبعين ونُقلت على قناة "سي بي اس"، متوجة موسماً شهد تجددا للمسارح في العاصمة الثقافية الأميركية التي استأنفت نشاطها خلال الخريف الفائت بعد إغلاق استمر 18 شهرا بسبب كوفيد-19.

وفي مدينة وول ستريت، هيمنت على الاحتفال مسرحية عن الأسواق المالية تحمل اسم "ذي ليمان تريلوجي"، إذ فازت بخمس جوائز بينها عن فئة أفضل مسرحية وأفضل ممثل (سايمن راسل بيل) وأفضل مخرج مسرحي (سام مينديز).

وتروي مسرحية الإيطالي ستيفانو ماسيني المسيرة الطويلة لمصرف "ليمان براذرز" الأميركي الذي تأسس في منتصف القرن التاسع عشر على يد ثلاثة أشقاء مهاجرين من ألمانيا، وصولا إلى سقوطه المدوي سنة 2008 والذي شكّل شرارة أزمة مالية عالمية.

سيرة مايكل جاكسون

نجوم إحدى الأعمال الفائزة A Strange Loop

كذلك، نالت مسرحية "ام جي ذي ميوزيكل" عن سيرة مايكل جاكسون أربع جوائز بينها أفضل ممثل في مسرحية استعراضية لمايلز فروست البالغ 22 عاما. وقد كان لاثنين من أبناء النجم الذي توفي سنة 2009 عن 50 عاما، وهما باريس وبرينس جاكسون، ظهور خلال المسرحية التي أثارت استياء لدى ورثة المغني فضلا عن آراء متضاربة لدى النقاد.

وبعدما كانت الأوفر حظا للفوز إثر نيلها 11 ترشيحا، اقتصرت حصيلة مسرحية A Strange Loop على جائزتي "توني" بينهما المكافأة الأبرز عن فئة أفضل مسرحية استعراضية، إضافة إلى جائزة أفضل موسيقى لمؤلفها مايكل ر. جاكسون الذي لا يرتبط بأي صلة مع "ملك البوب" الراحل.

تروي المسرحية الاستعراضية A Strange Loop المشكلات التي يواجهها رجل أسود مثلي يعمل في مسرح ويطمح لأن يصبح كاتبا في برودواي.

وقال مايكل ر. جاكسون بتأثر ظاهر وسط تصفيق الحاضرين "كنت أشعر بأن أحداً لا يراني أو يسمعني أو يفهمني. أردت أن أشيّد قارب نجاة لي، كرجل أسود مثلي".

أريانا ديبوز نجمة الحفل

أريانا ديبوز

ولدى وصولها إلى قاعة مسرح "راديو سيتي ميوزيك هال"، أعربت أريانا ديبوز التي حازت جائزة أوسكار عن دورها في فيلم "ويست سايد ستوري"، عن "اعتزازها" بجهود برودواي للانفتاح أكثر على التنوع.

واحتفت الممثلة أريانا ديبوز مقدمة الحفل بتوزيع جوائز توني للمسرح، إن الموسم الماضي كان مليئا بالمواقف والانعطافات الدرامية، وأن هذه الليلة تستحق الاحتفاء، وقدمت مونولوج موسيقي غنائي عن نجوم برودواي السابقين والوضع الحالي.