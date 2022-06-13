رئيس جامعة الأزهر يستقبل الطلاب بـ الثلج في امتحانات الكليات

للتخفيف عنهم في مواجهة الحر..

قام الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وسعيد محمد علي عبد الرحيم امين عام الجامعة، باستقبال طلاب كليات الجامعة بمدينة نصر بالماء المثلج من باب الجامعة "بوابة كلية التربية" للتخفيف على الطلاب في مواجهة فصل الصيف خلال فترة الامتحانات.

بعد ذلك توجه رئيس الجامعة، ونائب شئون التعليم والطلاب، إلى كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة لتفقد لجان الامتحانات الفرقة "الأولي صباحي" الفرقة "الثالثة مسائي".

وخلال الجولة قام رئيس الجامعة، ونائب شئون التعليم والطلاب بالاطمئنان على انتظام لجان الامتحانات بمختلف الأقسام، كما اطمأن على أن الأسئلة من المقرر الدراسي الذي تم شرحه، بجانب ذلك تم الاطمئنان على تواجد الإشراف الطبي على مدار فترات أداء الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

وعقب الانتهاء من الجولة التفقدية، أشاد رئيس الجامعة بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة، وسمعتها على كافة المستويات محليا وإقليميا ودوليا وبمستوي النظام داخل الكلية ولجانها.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور محمد غازي عميد الكلية، والدكتور أيمن الأعصر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية اللغات والترجمة.