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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا .. خالد جادالله رئيسًا لقطاع الناشئين بـ البنك الأهلي

صدى البلد

أعلن اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن التعاقد مع الكابتن خالد جادالله، رئيسا لقطاع الناشئين.

أكد نصار ان الكابتن خالد جادالله له باع كبير وخبرة لا يستهان بها في المجال الكروي، في العديد من الأندية، كما أن المهمة المكلف بها صعبة للغاية حيث سيقوم بإحلال وتجديد القطاع بشكل كامل ليكون مفرخة فعلية للفريق الأول .

الكابتن خالد جاد الله هو أحد نجوم النادى الأهلي، كان جادالله من أشهر نجوم الكرة المصرية، كما أحرز 78 هدفاً خلال مشواره الكروى.

بدأ مشواره التدريبي بالإشراف علي مدرسة الكرة بالنادي الأهلي تدرج بفرق الناشئين، والذي حصل معه على أول بطولة القطاعات تحت 15، 17 سنة، وحقق أيضا بطولة نادي الوحدة الإماراتي الدولية تحت 17 سنة مع فريقة الأهلي، والذي اوصله لتدريب منتخبات مصر في الناشئين سنة 96/ 98 ، والأولمبي عام 99 / 2001 ، كما تولى المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، ومنصب نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي والعديد من الأندية الخليجية .

البنك الاهلي خالد جادالل الناشئين

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