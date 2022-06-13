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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني أبو ريدة يمثل فيفا في اجتماعات IFAB لتعديل قوانين كرة القدم

صدى البلد

واصل هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي "كاف"، اليوم الاثنين، مشاركاته باجتماعات مجلس اتحاد كرة القدم الدولي "IFAB"، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويهدف مجلس اتحاد كرة القدم إلى تعديل قوانين كرة القدم و يتكون من ثمانية أعضاء 4 يمثلون الاتحادات البريطانية و مثلهم يمثلون فيفا برئاسة جياني انفانتينو، وشهد الاجتماع حضور أبو ريدة كأحد ممثلي الاتحاد الدولي الأربعة.


واتخذ المجلس بعض القرارات الهامة خلال اجتمع اليوم، أبرزها إجراء بعض التجارب على تجربة تقنية التسلل النصف آلي قبل استخدامها في منافسات كأس العالم 2022، وسبق أن تم اختبار التجربة في كأس العالم للأندية الماضي وظهرت بشكل مميز في الكشف السريع عن حالات التسلل أثناء مراجعتها بتقنية الفيديو.


كما قرر المجلس استمرار الاعتماد على 5 تبديلات في المباريات، وتطبيق تجربة حماية الحكام بوضع كاميرات فيديو على أقمصة الحكام لحمايتهم من الاعتراضات والكشف عنها بشكل سريع وفوري.

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