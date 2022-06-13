كتل هواء أوروبية.. الأرصاد: درجة الحرارة تنخفض غدا وأمطار على السواحل الشمالية..فيديو

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الاثنين حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلادو يكون معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لنشاط الرياح، أكدت هيئة الأرصاد وجود نشاط للرياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، واستمرار نشاط الرياح في يوم الثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة للأمطار اليوم فمن المتوقع وجود أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وتتوقع خبراء هيئة الأرصاد وجود انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال طقس اليوم وغدا الثلاثاء، بسبب تأثر البلاد بكتلة هوائية أوروبية قادمة، تؤدي لاعتدال الطقس بشكل محسوس.

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