عقب رحيله عن الأهلي.. بطولات وإنجازات موسمياني مع الفريق

وجهت إدارة النادي اليوم الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفي ضوء إحترام متبادل بين الطرفين.. كان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط; لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الإتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق.. لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية.. وبعد مناقشة الموقف كاملًا وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيماني.. وتوجيه الشكر إليه وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين.

وحقق موسمياني العديد من البطولات مع الأهلي منذ انضمامه للفريق

وخاض الأهلي فى عهد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق 102 مباراة، حقق الفوز فى 65 وتعادل فى 26 لقاء، وخسر 11 مباراة، وسجل 194 هدفا وتلقت شباكه 79 هدفا.

وكان الأهلى قد مدد تعاقد موسيمانى موسمين بعد نجاحاته المدوية مع أحفاد التتش منذ توليه المسئولية خلفاً للسويسرى رينيه فايلر.

بطولات موسيمانى مع الأهلى



توج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات، هي "دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى".

وخسر المدرب الجنوب أفريقى لقب بطولة الدورى المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة، وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح طلائع الجيش بركلات الترجيح، وخسر بطولة دوري أبطال أفريقيا لصالح الوداد المغربى فى المباراة النهائية.



لعب الأهلى فى عهد موسيمانى 29 مباراة أفريقية، حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 7 مباريات وخسر أربعة لقاءات، كانت الأولى أمام سيمبا التنزانى بهدف دون رد خارج ملعبه، والثانية أمام صن داونز بهدف دون رد بالقاهرة والثالثة أمام صن دوانز بهدف دون رد فى جنوب افريقيا، والرابعة أمام الوداد المغربى بهدفين دون رد فى المغرب وسجل المارد الأحمر 56 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.



خاض الأهلى فى عهد موسيمانى 54 مباراة بالدوري حقق الفوز فى 36 لقاء وتعادل فى 15 وخسر ثلاثة مباريات الأولى أمام سموحة 2-1 فى الوقت القاتل والثانية أمام غزل المحلة بهدف دون رد، والثالثة أمام المصرى البورسعيدى بهدف دون رد وسجل المارد الاحمر 112 هدفا وتلقت شباكه.



شارك الأهلى فى عهد موسيمانى 5 مباريات بكأس مصر فاز بها جميعاً، وسجل المارد الأحمر 10 أهداف وتلقت شباكه 5 .



خاض الأهلى فى عهد موسيمانى 6 مباريات بكأس العالم للأندية حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر مباراتين الأولى أمام بالميراس البرازيلى بهدفين دون رد والثانية أمام بايرن ميونخ الالمانى بهدفين دون رد ، وسجل المارد الاحمر 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.



شارك الأهلى فى عهد موسيمانى مباراتين بالسوبر الأفريقى الاولى أمام نهضة بركان والثانية أمام الرجاء وفاز بها وسجل ثلاثة أهداف وتلقت شباكه هدفا.



شارك الأهلى فى عهد موسيمانى مباراتين بالسوبر الأفريقى الاولى أمام نهضة بركان والثانية أمام الرجاء وفاز بهما وسجل ثلاثة أهداف وتلقت شباكه هدفا.



لعب مباراة واحدة أمام طلائع الجيش وخسرها بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الاصلى بالتعادل السلبى.



لعب الأهلى فى عهد موسيمانى 5 مباريات بكأس رابطة الأندية المحترفة فى غياب اللاعبين الدوليين ولم يحقق الفوز وتعادل فى أربع مباريات وخسر لقاءً وحيداً أمام سموحة بثلاثية دون رد، وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه.