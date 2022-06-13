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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقالة رئيس لجنة العلاج الحر بالإدارة الصحية بمدينة الدلنجات

‏وكيل وزارة الصحة
‏وكيل وزارة الصحة بالبحيرة

قرر الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إقالة رئيس لجنة العلاج الحر بالإدارة الصحية بمدينة الدلنجات.

ويأتي ذلك بناءً على ما تم رصده خلال الحملة التي قادها الدكتور باسم الشريف، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وأسفرت عن رصد عدد من المعامل ومراكز الأشعة، ومركز نساء وتوليد تُدار بدون ترخيص، وتم أخذ الإجراءات القانونية حيالها.

وكان ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وكيل وزارة الصحة لإدارة العلاج الحر بالمديرية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة في مركزالدلنجات، وخاصة المجاورة والمحيطة بمستشفى الدلنجات المركزي، من أجل الحرص على صحة وسلامة المواطن البسيط.

كانت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة، والإدارة الصحية بمركز بدر، قد شنت حملة مكبرةعلى المنشآت والمراكز الطبية الخاصة، لضبط سوق الدواء، أسفرت عن المرور على 20 منشأة طبية، وتم خلالها غلق وتشميع 12 منشأة طبيةتدار بدون ترخيص، إصدار قرار غلق لعدد 3 منشآت طبية مخالفة لاشتراطات الترخيص، إنذار مكافحة عدوي لعدد 3 منشآت طبية خاصة،وإنذار عمالة غير مؤهلة لعدد 2 منشأة طبية خاصة.

الجدير بالذكر أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة؛ أسفرت جهودها خلال شهر مايو الماضي، عن المرور على 649 منشاه طبية طبية،حيث تم إصدار 95 قرارغلق إداري لمنشات تعمل بدون ترخيص، ومخالفة اشتراطات ترخيص وتوجيه 213 إنذارًا بالمخالفات، 16 فحصشكوى، محضر انتحال صفة، محضر فض أختام، و4 إنذارات عمالة غير مؤهلة، كذلك تم ترخيص 31 منشأة خاصة.

البحيرة وزارة الصحة مديرية الصحة جهاز حماية المستهلك الاداره الصحيه مستشفى الدلنجات الدلنجات

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