ساحل الغلابة.. مياه الترع بديلا عن حمامات السباحة بقرى بني سويف.. شاهد

شهدت قرى محافظة بني سويف قيام عدد من الأطفال بالاستحمام فى مياه الترع، هربا من ارتفاع درجة حرارة الصيف.

وسيطرت حالة من الفرحة بين الأطفال أثناء الاستحمام بمياه الترع هربا من حر الصيف، واعتبرها الأطفال مصيفهم الخاص، للهروب من الحر.

ورصد "صدى البلد " قيام مجموعة من الصبية، بالقفز فى مياه ترعة المشروع بمدينة ببا، وقيامهم باعتلاء كوبرى والقفز منه بالترعة.

ففي طوال شهور الصيف، تتحول الترع إلى مصايف بالمحافظة ، هربًا من الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة، كما يلجأ الكبار لترعة الإبراهيمية بل وللنهر النيل كملاذٍ يخفف من حدة حرارة الشمس.

ويقول محمد مغربي، مصور، إن نهر النيل والترع يعتبران مصيف أهل القرى من الأطفال والشباب والكبار بسبب الطقس الحار، ونتيجة لعدم مقدرة بعض الأسر على الذهاب للمصايف بالمدن الساحلية، فيقفز الأطفال فى الترع للتغلب على الحرارة الشديدة، بينما يذهب الشباب والكبار إلى نهر النيل.

الأضرار التى يسببها الاستحمام بالترع ليست فقط متوقفة على الأمراض التى تخلفها السباحة فى المياه، بل إن الأمر يذهب إلى أبعد من ذلك، حيث يفقد البعض أرواحهم خلال الاستحمام بها، وبني سويف من أكثر المحافظات التى تشهد حالات غرق.

ويقول خالد محمد: “ارتفاع درجة حرارة الجو يدفعنى وأصدقائى للقفز فى الترعة وللتسابق من أجل القفز الأسرع من أعلى الكوبرى المجاور للترعة، وهو ما يمثل متعة أيضاً خلال اللعب فى مياه الترع”.

ويعزى البعض الآخر الاستحمام فى الترع إلى سبب آخر غير اللهو، كما ذكر محمود علي أن مشكلة انقطاع المياه التى يعانيها أغلب سكان القرى، جعلت البعض يتوجه إلى مياه النيل والترع، حيث يوجد صعوبة فى الاستحمام فى أوقات الحر، مما يدفعهم إلى الذهاب لضفاف النيل، عوضاً عن انقطاع المياه في المنازل معظم الوقت.

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